Dos heridos en el incendio de una vivienda en Orihuela

Dos personas han resultado heridas en un incendio que se ha producido este jueves en una vivienda de la calle San Juan de Orihuela.

La Policía Local ha actuado rápidamente trasladándose hasta el lugar, donde también han acudido efectivos de la Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios.

Una de las afectadas ha sido trasladada al Hospital La Fe de Valencia, mientras que otra persona está en el Hospital Vega Baja, quedando a la espera de valoración médica especializada.

Las asistencias se han debido principalmente a la inhalación de humo y aire sobrecalentado.