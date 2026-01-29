INFORMACIÓN recibe el reconocimiento de Fecoreva por su labor de difusión y compromiso con los regantes

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) concedió este jueves a INFORMACIÓN el galardón a la difusión en redes y proyección social en el marco de la IV edición de los Premios Regadío Valenciano que organiza la entidad que aglutina a miles de regantes de comunidades, juzgados de aguas y sindicatos de regantes de la Comunidad Valenciana. La gala tuvo lugar en el salón Alfons El Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València.

En el acto participaron la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicente Mompó; además de los conselleres Miguel Barrachina y Vicente Martínez. Fue clausurado por el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

Difusión

La entidad presidida por José Alfonso Soria remarcó durante la entrega de distinciones que INFORMACIÓN ha demostrado "un firme compromiso con la promoción y difusión de contenidos relacionados con el regadío y la agricultura", especialmente a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

Este galardón, indicó la entidad de regantes, destaca que es un medio de comunicación "activo y constante en el seguimiento de la actualidad del mundo de la agricultura y del regadío valenciano" y con este reconocimiento se pone en valor no solo la constancia informativa, sino también la capacidad de acercar estos temas al conjunto de la sociedad, de generar contenido atractivo, riguroso y accesible. El premio fue entregado al director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, de la mano del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Toni Cabot dirigió unas palabras de agradecimiento tras recoger el premio de Fecoreva / INFORMACIÓN

Riegos de Levante Margen Derecha

Fue reconocida, además, con el galardón extraordinario la empresa pública Tragsa, estrechamente vinculada al sector agrario, por tener un compromiso destacado en la protección, promoción y defensa de los derechos y necesidades de los regantes de España. Mientras, el premio a la protección y cuidado del medioambiente recayó también en tierras alicantinas, en la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Río Segura, una de las más importantes de España en cuanto a número de regantes y superficie de riego. Fue recogido por su presidente, Roque Bru.

Especial mención se hizo a la labor de investigación que desarrolla la Cátedra Agrifotovoltaica de la Universitat Politècnica de València, así como a la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar-Turia y el Sindicato de Riegos de la Comunidad de Regantes de Vila-real y Alquerías (Castellón).