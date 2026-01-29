La nueva ordenanza para acabar con solares y edificios en ruina en Orihuela arrancará con 152 expedientes

La Ordenanza Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, arrancará la próxima semana en un primer eje prioritario del centro histórico de Orihuela, con la apertura de 152 expedientes y enviando una carta de advertencia previa a los propietarios sobre su obligación legal de mantenimiento, según avanzó el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, durante el pleno de este jueves.

En concreto, se cursarán 70 órdenes sobre solares, 30 en edificios, otros 30 en fachadas y 22 expedientes de ruina, añadió el edil, que destacó que en algunos casos habrá órdenes de ejecución con multas y sanciones, tal y como contempla la nueva ordenanza. Medidas muy demandadas por el entorno vecinal.

No en vano, explicó que el proceso es arduo, ya que primero se abre un periodo de información, después hay una visita técnica, un informe técnico y otro jurídico hasta que finalmente se identifica a los titulares. En este punto, Ruiz subrayó la función de la nueva empresa municipal de suelo y vivienda, en su papel como agente rehabilitador, negociando con los dueños una solución adecuada para cada inmueble, para lo que los presupuestos, según el concejal, hay dos partidas de 560.000 y 500.000 euros.

Inmuebles en estado de abandono en el centro histórico de Orihuela / Información

Precisamente, el pleno aprobó la nueva sociedad de capital público, que se encargará de la rehabilitación del centro histórico, entre otras acciones urbanísticas, un año y medio después desde que se avanzó en julio de 2024 con una asignación presupuestaria de 5 millones de euros, que luego pasó a 1,5 millones para tres proyectos iniciales de revitalización.

Uno de los proyectos estrella del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, impulsado por la Concejalía de Urbanismo, salió adelante con los votos del equipo de gobierno, pese a que Vox había manifestado dudas en la comisión informativa previa a la sesión plenaria, ya que el PP había planteado que la junta general de esta sociedad pública, a diferencia del resto de empresas municipales, sería la junta de gobierno -donde los de Manuel Mestre tienen minoría- y no el pleno, algo que también levantó las críticas de los socialistas, siendo un punto que finalmente se modificó.

De hecho, Mestre fue contundente durante su intervención en el pleno: "Confiamos en el liderazgo de Urbanismo", al tiempo que hizo hincapié en que Orihuela tiene un problema con la vivienda.

Críticas

Con todo, la oposición votó en contra al estar de acuerdo con el fondo, pero no con el modo. En palabras de Enrique Montero, concejal de Cambiemos, es "una chapuza", porque "no hay ningún plan: no se sabe qué va a hacer la empresa a corto plazo ni cuándo va a empezar a funcionar", además de poner el foco en la selección del gerente, que probablemente "será un amigote", haciendo hincapié en que "las empresas municipales se han convertido en agencias de colocación del bipartito".

En la misma línea, José Aix, portavoz de Ciudadanos, la calificó de "chiringuito", mientras que Milagros Lacárcel, del PSOE, concluyó que es "un fracaso", centrándose los tres ediles de la oposición en que primero se habló de 5 millones de euros y finalmente se contemplan tres proyectos iniciales -la puesta en funcionamiento de una oficina de rehabilitación -la antigua Xaloc-, la gestión del registro de demandantes y la promoción de 25 viviendas públicas para su alquiler social- para los que se prevé un presupuesto de 1.463.475 euros, que se sufragarán previsiblemente con un préstamo una vez se genere esta partida en los nuevos presupuestos para 2026, que aún están pendientes.

Ruiz afirmó que la intención de la otra bancada es la de "remover, confundir, retorcer y ensuciar". Es "el no por el no, sin proyecto, programa ni propuestas", añadió.

Proceso de creación

Denominada Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo de Orihuela (EMVS), considerada como medio propio del Ayuntamiento y capital íntegramente público, está llamada a gestionar una amplia gama de competencias urbanísticas, aunque no será la ejecutora material de las obras, puesto que al tratarse de una sociedad promotora tiene prohibido ejecutar directa y materialmente las obras, que se adjudicarán en régimen de libre concurrencia.

El equipo de gobierno dio hace más de un año los primeros pasos para constituir la empresa municipal con la constitución de una comisión técnica para realizar una memoria sobre los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica, en la que debía determinarse la forma de gestión, así como un borrador de estatutos sociales junto al informe de viabilidad económica, que el Ayuntamiento encargó por 18.000 euros, con una memoria que solo contempla esos tres objetivos iniciales.

Y esto es lo que ha avalado el informe de la Intervención municipal, que concluye que la empresa es viable, pero analizando única y exclusivamente la sostenibilidad y eficiencia de esa propuesta. Cualquier actuación posterior no estará avalada por ese informe. Asimismo, indica que deberán contemplarse las necesidades de financiación municipal en el programa anual de actuación, inversiones y financiación de la futura sociedad, así como incluirse en las nuevas cuentas municipales. Además, la Intervención también ejercerá las funciones de inspección, control interno y financiero en la sociedad.

Todo ello cuando ante la alerta naranja por fuerte viento y a pocos días del Mercado Medieval, se ha derribado de forma urgente la fachada de un edificio en la calle del Doctor Sarget ante el peligro de derrumbe y se ha acordonado un inmueble cercano a las oficinas de Urbanismo en la recién restaurada Antigua Caja de Monserrate. Lo que evidencia de forma gráfica el desmoronamiento del centro histórico.

Museo comarcal

El pleno aprobó por unanimidad la moción de Cambiemos para urgir al equipo de gobierno a rehabilitar el Museo Arqueológico Comarcal, que lleva cinco años cerrado. Ruiz avanzó que las obras se van a licitar "en breve" por 1,5 millones de euros.

Imagen de archivo del aspecto que presentaba la primera planta del museo / Tony Sevilla

En el debate de la iniciativa, surgió una duda: ¿la colección sigue dentro del inmueble -en grave estado de deterioro- o se ha trasladado a un almacén municipal? Porque "si sigue dentro, vamos a tener un problema con conselleria", advirtió Leticia Pertegal, de Cambiemos.

En este sentido, Ruiz solo aclaró que en peor estado la sala de hombres, a la que ni siquiera se puede entrar por el riesgo de derrumbe, no tanto así la iglesia.

Colegio Virgen de la Puerta

También por unanimidad salió adelante una moción del PSOE para dar una solución urgente al colegio Virgen de la Puerta, en el se están produciendo desprendimientos. El propio Ayuntamiento tiene un informe desde noviembre que urge a actuar ya en el centro, recomendando un edificio de nueva planta debido al elevado coste que supondría una rehabilitación por los problemas estructurales que presenta.

Gonzalo Montoya, concejal de Vox, dejó claro que "es un problema real que requiere una solución urgente", por lo que pidió a su socio, que ostenta las competencias de Educación, un plan de medidas y un cronograma de actuaciones.

Así están el colegio Virgen de la Puerta y el CEE Antonio Sequeros de Orihuela / Información

El pleno también ratificó el nombramiento de Luis Miguel García Lozano, que se encontraba entre el público, como Caballero Cubierto. Reconocido por tres papas, el oriolano, que vive en Granada, está llamado a ocupar uno de los cargos más relevantes de la Semana Santa por su implicación con su ciudad natal y sus méritos profesionales. Será, así, figura protagonista de la tradicional y singular procesión del Santo Entierro de Cristo, el Sábado Santo, que este año es el 4 de abril.

Cambiemos se ha abstenido, porque así lo hace siempre, pero ha querido felicitar a García Lozano.