Orihuela licita la puesta a punto del edificio de la antigua CAM

El Ayuntamiento de Orihuela tramita un contrato menor de 18.142 euros para redactar el proyecto que ponga a punto el edificio de la antigua CAM. El contrato que ha salido a licitación es para la conservación y mantenimiento de las instalaciones del emblemático inmueble, en la calle Loazes, que el Consistorio compró a la Fundación Mediterráneo por 2 millones de euros tras varios intentos frustrados en el mandato de Emilio Bascuñana, cuando el precio llegó a rondar los 3 millones.

Los presupuestos de 2024 ya recogían esta inversión, que finalmente fue una de las primeras en ejecutarse en noviembre de ese mismo año poco después de adjudicarse el crédito de 41 millones de euros para llevarlas a cabo, aunque la adquisición se materializó en julio, cuando pasó a formar parte del patrimonio municipal.

Entonces ya se dijo que el Consistorio estaba elaborando un informe técnico de valoración de costes para la adecuación y puesta en funcionamiento del inmueble, con el objetivo de incluir la actuación en los presupuestos municipales de 2026, que aún están pendientes, aunque cuando se inició el trámite se preveía incluirlo en las cuentas de 2025.

Precisamente, el coste de su reforma y mantenimiento fue uno de los motivos por los que la compra se fue atascando anteriormente.

Levantado en 1986, reconocible también por su coronación con un llamativo panel digital -aún con el logo de la antigua CAM- que daba información horaria y de temperatura, ha acogido durante más de 30 años actividades culturales, sociales y formativas. Ahora está destinado a convertirse en un espacio multiusos de titularidad pública, consolidando así su vocación de servicio a la ciudadanía. El Consistorio ha previsto varios usos estratégicos para sacar el máximo partido a sus instalaciones.

Finalmente, la Administración local ha acudido a este contrato menor para la redacción de un proyecto de ejecución de las obras, modificaciones y actualización de instalaciones, conservación y mantenimiento para destinarlo a dependencias de servicios municipales, así como dar uso y acceso al público a las salas de actos y exposiciones. La adjudicataria tendrá un plazo de un mes para realizarlo.

El espacio también alojó con un contrato de alquiler las dependencias municipales y los plenos mientras se reformaba el Palacio del Marqués de Arneva, siendo escenario incluso de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, un bipartito que descartó su compra pese a que el arrendamiento contemplaba esa opción.

Características

El inmueble tiene una superficie construida de 3.085,55 metros cuadrados, con una superficie útil de 2.675,06 metros cuadrados, distribuidas en cinco plantas, más una planta baja y un sótano, con una zona de aparcamiento y tres zonas de almacén de distintas dimensiones, así como dos despachos independientes.

Una de sus particularidades es la presencia de dos accesos diferenciados desde la vía pública. El principal se encuentra en la placeta de Europa, dirigiéndose al vestíbulo común, mientras que la entrada independiente se sitúa en la fachada sur, en la calle Loazes, lo que facilita la organización de diferentes actividades y eventos de manera simultánea.

En la parte norte, alberga aulas de trabajo y formación interconectadas mediante una escalera interior independiente, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje y la capacitación. En la parte sur, cuenta con una sala de exposiciones distribuida en dos niveles, a la que se accede directamente desde la calle y que también incluye una escalera interior independiente, además de aseos y salas auxiliares, idóneas para la realización de muestras y eventos culturales.

Además, tiene dos auditorios. El principal, con una capacidad para 400 personas, está equipado con todas las estancias necesarias para el desarrollo de actos de gran envergadura: aseos, despachos, cabinas de proyección y traducción, almacenes y camerinos, lo que permite una gran versatilidad en su uso.

El segundo, de menor capacidad, cuenta con más de 150 asientos y también dispone de cabina de proyección, despachos, aseos y una sala habilitada para talleres o seminarios, adaptándose así a actividades de diferente tamaño y naturaleza.