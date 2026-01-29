La programación del Carnaval de Torrevieja 2026 arranca este fin de semana

Torrevieja vivirá otro año más su carnaval con numerosas actividades y eventos que no te puedes perder. Aquí te contamos la programación completa del Carnaval de Torrevieja 2026.

Viernes, 30 de enero de 2026

El teatro municipal de Torrevieja acogerá la Gala Pregón y entrega del Escudo de Oro 2026. A partir de las 21.00 horas comenzará esta gala tematizada con películas donde el pregón correrá a cargo de la periodista y humorista Susi Caramelo.

A continuación se impondrá el Escudo de Oro 2026 y se proyectará la película documental ‘Carnaval de Torrevieja 2025’.

Sábado, 31 de enero de 2026

Este día tendrá lugar la gala de despedida de los Reyes de 2025 y la presentación del Rey y Reinas del Carnaval 2026. Este año la Reina infantil será Mía Sánchez, el Rey del Carnaval, Iván Quesada y la Reina adulta Laura Alberca. Las galas tendrán lugar el en Teatro Municipal de Torrevieja a las 18.00 y 21.00 horas.

Domingo, 1 de febrero de 2026

A partir de las 12.00 horas en la calle Concepción tendrá lugar el Carnaval Animal, donde habrá un desfile de disfraces y un concurso para mascotas. Durante este evento se dará visibilidad a aquellos animales que están buscando un hogar.

Viernes, 6 de febrero de 2026

La ‘Quedada Carnavalera’ convoca este año a las comparsas y afines en la plaza de la Constitución a las 20.30 horas y finalizará en la plaza de Oriente. La marcha tendrá charangas por las calles y concurso de mejor disfraz improvisado.

Sábado, 7 de febrero de 2026

Este es el día elegido para celebrar la XVIII Gala Drag Queen 2026, en el Auditorio Internacional. Se trata de una cita imprescindible que combina espectáculo, creatividad y transgresión. La gala dará comienzo a las 21.00 horas, precedida por una gran prefiesta desde las 19.00 horas, en la que el público podrá disfrutar de música, photocall, máquina 360 y sesiones de DJs locales.

La gala estará dirigida por Margarita “Kalifata”, subcampeona de la quinta temporada de Drag Race España, que conducirá una noche cargada de espectáculo, humor y fantasía. Entre las actuaciones más esperadas se encuentra la de Drag Sethlas, doble vencedor de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria y ganador de Drag Race España

También actuará Drag Liak, primer clasificado del Concurso Drag 2025 de Las Palmas de Gran Canaria, considerado uno de los grandes referentes actuales del arte drag.

Domingo, 8 de febrero de 2026

El domingo 8 de febrero llegará uno de los platos fuertes del Carnaval: el Gran Desfile Concurso, donde la música, el color y la fantasía inundarán las calles de Torrevieja con la participación de las comparsas locales.

Miércoles y jueves, 11 y 12 de febrero de 2026

Talleres de carnaval y colegios y desfiles en los centros escolares

Jueves, 12 de febrero de 2026

El centro municipal de ocio acogerá a las 18.00 horas el Carnaval de gente mayor, donde podrán lucir sus mejores disfraces y habrá música y entretenimiento.

Viernes, 13 de febrero de 2026

El VI Desfile de los Coles llenará de ilusión y alegría las calles con la participación de los centros escolares del municipio a partir de las 17.00 horas.

Ese mismo día tendrá lugar el Gran Desfile de Comparsas Foráneas, consolidando el carácter abierto y participativo del carnaval torrevejense. Comenzará a las 20.30 horas y cuando acabe habrá una fiesta seguida de la entrega de premios en la plaza de la Constitución.

Sábado, 14 de febrero de 2026

Llega el turno del Desfile Nocturno, que culminará con la Gran Fiesta de Entrega de Trofeos, poniendo en valor el esfuerzo y la creatividad de todas las comparsas participantes.

Domingo, 15 de febrero de 2026

El Teatro Municipal acogerá el “Teatrico” del Carnaval, una propuesta escénica pensada para el disfrute de todos los públicos.

Sábado, 21 de febrero de 2026

El broche final al Carnaval de Torrevieja 2026 llegará el sábado 21 de febrero, con la celebración del Concurso Nacional de Chirigotas, que se desarrollará en el Auditorio Internacional, y que reúne a algunas de las mejores agrupaciones del panorama nacional, confirmando el prestigio y la proyección del carnaval torrevejense.