Torrevieja espera 4.000 espectadores para el arranque de los actos del Carnaval, "Ilustres Ignorantes" y Joaquín Caserza este fin de semana

La venta de entradas realizada hasta la fecha permite prever una asistencia total de aproximadamente 4.000 personas a los espectáculos programados en Torrevieja durante este fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero, según ha informado Cultura Torrevieja, la gestora la programación cultural del Ayuntamiento torrevejense. Los actos incluyen el Pregón y la Gala de Coronación del Carnaval 2026, el espectáculo "Ilustres Ignorantes" y la actuación de Joaquín Caserza

Pregón del Carnaval 2026

Así, este viernes 30 de enero, a las 21:00 horas, el Teatro Municipal acogerá el pregón oficial del Carnaval 2026, a cargo de Susi Caramelo, humorista, actriz y presentadora. Tras el pregón se realizará la imposición del Escudo de Oro 2026 y finalizará la jornada con la proyección del documental "Carnaval de Torrevieja 2026". Además, el sábado 31 de enero, el Teatro Municipal celebrará la Gala de Coronación de los Reyes del Carnaval con dos pases a las 18:00 y 21:00 horas. El acto supondrá la despedida de la Corte Real 2025 y la presentación de las nuevas fantasías del Carnaval 2026. Los integrantes de la Corte Real 2026 son Mía Sánchez como Reina Infantil, Iván Quesada como Rey del Carnaval y Laura Alberca como Reina Adulta.

Ilustres Ignorantes

El sábado 31 de enero, a las 21:00 horas, el Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá el espectáculo "Ilustres Ignorantes", protagonizado por Javier Coronas, Raúl Cimas y Pepe Colubi.

El domingo 1 de febrero, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal programará "Conversaciones con mi mente", espectáculo de Joaquín Caserza centrado en la salud mental.

Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en la web oficial www.culturatorrevieja.com. Todos los actos forman parte de la agenda cultural gestionada por Cultura Torrevieja.