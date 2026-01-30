Albatera se pone firme con la limpieza de solares: un buen mantenimiento o multa

El vendaval de la borrasca "Kristin" ha puesto en evidencia que multitud de solares y parcelas de Albatera presentan un deficiente estado de conservación, tanto en el casco urbano como en suelo industrial. Esta falta de mantenimiento ha derivado en una proliferación espontánea de vegetación, a lo que se suma la dispersión de residuos por los recientes fenómenos meteorológicos con una especial virulencia de rachas de viento registradas en el término municipal.

Todo ello incrementa el riesgo de incendios y compromete la seguridad vial y peatonal, lo que ha hecho que la alcaldesa de la localidad, Ana Serna, haya publicado un bando en el que recuerda que el contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo está formado, entre otros, por el deber legal de mantener los terrenos en condiciones adecuadas a fin de evitar riesgos para la seguridad, la salubridad y ornado público, así como daños y perjuicios a terceros o al interés general.

Multas

Así, la regidora apela a la responsabilidad de la ciudadanía para garantizar que los cerramientos y solares no presenten elementos que puedan desprenderse o acumular agua y suciedad de forma indebida, instando a la retirada inmediata de escombros, restos de maleza y basuras acumuladas en estos terrenos, ya que estos focos de suciedad favorecen la aparición de roedores e insectos molestos e insalubres para la población.

De lo contrario, el bando faculta al Consistorio para dictar órdenes de ejecución, con posibilidad de proceder a la ejecución subsidiaria a costa de los propietarios, así como para la imposición de multas coercitivas, sin prejuicio de las sanciones pertinentes de acuerdo con la legislación.

Limpieza

Con esta medida, los propietarios de solares y de todas las parcelas urbanas y rústicas del municipio deberán realizar los trabajos de desbroce, limpieza y retirada de residuos de todo tipo con la periodicidad necesaria, a fin de mantenerlos en debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornamento público de manera continuada durante todo el año, sin necesidad de tener que ser requeridos por el Ayuntamiento.

En caso de parcelas situadas en suelo forestal, se deberá contactar previamente con los servicios técnicos municipales.

Asimismo, los trabajos podrán ejecutarse por medios manuales o mecánicos. Los restos vegetales y residuos deberán trasladarse a un gestor autorizado o proceder a su quema controlada, siempre bajo el estricto cumplimiento del Plan Local de Quemas del Ayuntamiento de Albatera.

La borrasca dejó rachas de hasta 77,04 km/h en el municipio, provocando diversos incidentes como la caída de una palmera en la avenida de la Libertad y el vuelco de varios contenedores en distintas zonas, así como la caída de objetos a la vía pública.