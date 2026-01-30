Arranca en Orihuela un Mercado Medieval amenazado por el viento

El Mercado Medieval de Orihuela abrió sus puertas este viernes para sumergir al centro histórico en el medievo durante tres días de fiesta hasta el domingo. Si el año pasado la lluvia hizo acto de presencia, esta vigesimosexta edición estará marcada por el viento, con alerta naranja incluida por fuertes rachas, que de momento ya ha hecho que se haya decretado la suspensión al menos durante la mañana del sábado, cuando se podrían alcanzar los 90 Km/h, opacando la jornada central de todo el fin de semana.

La cita, una de las más emblemáticas del calendario festivo y cultural del municipio, se ha consolidado como uno de los mercados medievales más grandes, antiguos y reconocidos de España, y uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana

Las calles y plazas del casco histórico acogen un amplio programa de actividades que combina tradición, patrimonio, cultura y ocio, atrayendo a miles de visitantes en un recorrido de varios kilómetros que conecta a la ciudad con las raíces de sus tres culturas -árabe, judía y cristiana-, a través de exposiciones, talleres de antiguos oficios, animación y compañías de música y teatro relacionados con cada una de ellas, con un horario de 9 a 14.30 horas y de 17 a 23 horas.

Mercaderes y artesanos exhiben sus productos en más de 300 paradas que se completan con alimentación y tabernas en una amplia oferta gastronómica.

La magia e historia sorprenden con espectáculos en vivo en una experiencia inmersiva a través de juegos, campamentos de época, exhibiciones de cetrería y hasta torneos de caballeros, incluyendo una granja de animales, camellos y burritos.

La programación se completa con la apertura especial de museos y espacios patrimoniales para descubrir el rico patrimonio histórico y cultural de Orihuela.

La jornada comenzó, como es tradicional, con la visita de los centros escolares para culminar con la inauguración oficial desde el balcón del Ayuntamiento, donde la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, pronunció un discurso solemne al público congregado en la plaza, con un tono arcaizante y ceremonial, evocando los orígenes históricos del Mercado Medieval y el privilegio ferial concedido a la ciudad en el año 1272 por el rey Alfonso X el Sabio.

Desde el balcón consistorial, la edil puso en valor la convivencia de las tres culturas, el legado histórico y el carácter popular y participativo de uno de los eventos más representativos.

El concejal Manuel Mestre, el alcalde Pepe Vegara, la edil Rocío Ortuño y la Síndica del Oriol, María Ángeles Esteban / Información

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; la Armengola, Ana Belén Navarro; el presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, Enrique Riquelme, y los embajadores, Eduardo Aparicio Nortes y Francisco Sánchez Mateos, además de la Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol, María Ángeles Esteban, y concejales de la Corporación Municipal.

También hubo representación institucional internacional, con la presencia del presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, en el marco del hermanamiento entre Orihuela y Zacatecas, que refuerza los lazos culturales e históricos entre ambas ciudades.

Cargos festeros en la inauguración / Información

Escenarios

La plaza de Santiago acoge actividades relacionadas con la mitología y las tres culturas, con talleres participativos, cuentacuentos, danzas y un campamento de época que recrea la vida cotidiana medieval. En la plaza del Carmen se desarrollan campamentos, talleres y espectáculos de danza oriental, circo medieval, magia y humor, así como exhibiciones aéreas.

La calle Hospital está dedicada al público familiar, con granja de animales, camellos y burritos, además de una exposición de cetrería. En la plaza Condesa Vía Manuel tienen lugar los espectáculos de gran formato y los conciertos de música folk.

Danza y música, este viernes, en el arranque del Mercado Medieval / Información

La plaza del Salvador concentra atracciones, juegos y espectáculos infantiles, mientras que la plaza de la Anunciación y la plaza de la Soledad albergan exposiciones temáticas. La plaza de Santa Lucía ofrece talleres participativos, juegos, atracciones y espectáculos de títeres.

La explanada de Santo Domingo es el escenario de los torneos de caballeros, además de contar con juegos infantiles, atracciones, cuentacuentos y música y danzas orientales, mientras que el Arco de Santo Domingo acoge un campamento árabe con recreación de la vida cotidiana, talleres de oficios y actividades participativas.

El pregón, a cargo de la Armengola, previsto para el sábado a las 11 horas, se realizará después del pasacalles que comienza a las 17 horas y ya el domingo se cerrará el mercado a las 20 horas con un gran desfile por el itinerario con todos los grupos de animación, música y teatro, poniendo el broche a una celebración que cumple 26 años de encuentro, tradición y convivencia en una ciudad que no se rinde.

Aparcamiento

Para facilitar la llegada al centro histórico, el Ayuntamiento ha habilitado distintas zonas de aparcamiento, entre ellas los espacios situados detrás del centro de salud Álvarez de la Riva, en la carretera de Beniel, junto a la gasolinera, y en la carretera de Hurchillo, desde donde se puede acceder fácilmente al recinto del mercado.

Organización

La empresa que se ha hecho con el contrato para su organización es La Fragua de Vulcano-Espectáculos AMB Producciones, que ofertó al Ayuntamiento un canon de 24.000 euros, lo que supone que el Consistorio ingresará en sus arcas municipales el doble que el año pasado, cuando la misma mercantil resultó adjudicataria con 12.280 euros, en ambos casos sobre un precio de salida de 2.284 euros.

Según el estudio económico que acompaña al expediente, el coste estimado de la celebración asciende a 118.096 euros, mientras que los ingresos mínimos previstos alcanzan los 133.100 euros.