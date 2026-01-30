El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja

El Sendero del Mediterráneo (GR-92), que transcurre por el litoral de la Vega Baja del Segura, ha sido distinguido con el premio a "Mejor Sendero Homologado 2025 de la Comunidad Valenciana", que concede la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV).

El presidente del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), Carlos Pastor, recogerá este galardón en la gala anual de la FEMECV, que se celebra este viernes por la tarde en el auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

Para la entidad, este premio "supone un importante respaldo a la labor de homologación realizada", resaltando "la calidad paisajística, ambiental y patrimonial del itinerario" que "consolida a la Vega Baja del Segura como un referente autonómico en turismo activo y sostenible".

Más de 400 votos

El GR 92 es el sendero ibérico por excelencia, que transcurre por todo el litoral mediterráneo desde la frontera con Francia hasta Tarifa. La etapa 22, que discurre por Torrevieja, Orihuela y Pilar de la Horadada, ha sido la ganadora de la votación popular en la que ha participado cerca de un millar de personas, con más de 400 apoyos para la etapa vencedora.

Además, la etapa 21, que une las localidades de Guardamar del Segura y Torrevieja, también ha sido protagonista al figurar entre los finalistas de estos premios. Ambas forman parte del mismo proyecto de diseño y señalización impulsado por Convega, y son las únicas rutas homologadas del Sendero del Mediterráneo de toda la Comunidad Valenciana, gracias al trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos por cuyos términos municipales discurre este sendero de gran recorrido.

Marcas que indican el camino a los senderistas / Convega

Los atractivos del litoral

La etapa 22 del sendero premiado cuenta con más de 20 kilómetros de longitud y un tiempo estimado de recorrido de 4 horas y 40 minutos.

El trazado parte del paseo Juan Aparicio de Torrevieja, junto al Dique de Levante y el Puerto, y continúa por la línea litoral hacia enclaves de alto valor ambiental como Cala Lo Ferrís, con su singular paisaje de palmeras y aguas cristalinas.

La ruta avanza hacia el término municipal de Orihuela atravesando espacios emblemáticos como Cala Mosca, Cabo Roig y Punta de La Glea, donde se localiza una microrreserva de flora de más de seis hectáreas que alberga más de cincuenta especies propias del ecosistema mediterráneo.

El itinerario continúa hasta Pilar de la Horadada, donde destacan elementos patrimoniales de gran singularidad como las Canteras Romanas del río Seco, un auténtico museo al aire libre junto al litoral, o la Torre de la Horadada, declarada Bien de Interés Cultural, situada en la playa de El Conde. La etapa finaliza en la Playa del Mojón, en el límite sur de la Comunidad Valenciana con la Región de Murcia.

Los dos tramos del litoral de la Vega Baja del Segura forman parte del mismo proyecto comarcal. Suman cerca de 50 kilómetros, pasando por una treintena de puntos de interés. Convega, al amparo de la marca territorio Vega Baja del Segura _tu tierra y la mía, con el apoyo de la Diputación de Alicante y de los municipios de la comarca, se ha encargado de homologar todo el trayecto, diseñar el itinerario y señalizarlo con paneles informativos y señalética vertical (postes y flechas) y horizontal (marcas de pintura en rojo y blanco). Además, estas rutas cuentan con un tour virtual 360, vídeo promocional y folletos informativos.