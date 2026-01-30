Orihuela suspende el Mercado Medieval el sábado por la mañana por el viento

El Ayuntamiento de Orihuela ha decretado la suspensión temporal de varias actividades municipales durante la mañana de este sábado ante la alerta por vientos y fenómenos costeros de nivel naranja emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La medida se ha adoptado mediante decreto de Alcaldía, tras el informe emitido por el Servicio de Emergencias municipal, que advierte de la previsión de rachas de viento de hasta 90 km/h a partir de la madrugada del sábado y de la afectación prevista en todo el término municipal.

Así, se establece la suspensión temporal de la XXVI edición del Mercado Medieval desde las 00 hasta las 13 horas del sábado, con previsión de retomar su actividad si las condiciones meteorológicas no empeoran, así como la actividad de todos los mercados ambulantes que se desarrollan en el municipio durante esa misma franja horaria.

También queda suspendida la práctica de deportes y otras actividades al aire libre durante la mañana del sábado, con previsión de reanudar la actividad a partir de las 17 horas, siempre que la evolución meteorológica y los avisos oficiales lo permitan.

Operativo

El Ayuntamiento ha establecido un operativo específico de seguimiento y coordinación entre Protección Civil y Emergencias, Policía Local y los servicios municipales, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía durante este episodio de viento fuerte.

Asimismo, se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, no estacionar vehículos en zonas con arbolado de gran porte y extremar la precaución mientras se mantenga activa la alerta.

El Consistorio informará puntualmente de cualquier novedad en función de la evolución de la situación meteorológica y de las indicaciones de los organismos competentes, no descartándose la adopción de nuevas medidas o la modificación de las ya decretadas si la situación lo requiere.

La localidad también se vio obligada el jueves a suspender por la tarde la actividad escolar en el entorno del Palmeral y las actividades al aire libre en todo el municipio por la alerta naranja provocada por la borrasca Kristin, registrándose 140 km/h en el Seminario.