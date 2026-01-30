MOVILIDAD
Estas son las cinco líneas de bus interurbanas que estrena la Vega Baja el domingo
Entre los nuevos servicios de la Generalitat destaca la conexión de la Vega Baja con el aeropuerto, la mejora de la movilidad entre Guardamar y Orihuela y creación el enlace entre La Murada, Benferri y el Hospital de Orihuela
La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación pondrá en marcha, el próximo 1 de febrero, el nuevo servicio público de autobús CE-714, Benferri–Orihuela–Guardamar/Alacante con una inversión de 778.869 a través de un contrato de emergencia.
Este servicio conectará los municipios de Abanilla (Murcia), Alicante, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Daya Nueva, Daya Vieja, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Jacarilla, Orihuela, Rojales, San Fulgencio y Santa Pola, e incorporará además conexiones directas con el aeropuerto de Alicante-Elche "Miguel Hernández" desde Almoradí, Formentera del Segura, Rojales y Guardamar del Segura, como avanzó INFORMACIÓN.
Cinco líneas
El contrato CE-714 se articula en cinco líneas de transporte, con distintos niveles de servicio según el recorrido y el periodo del año. Entre ellas destaca la nueva línea que conecta la Vega Baja con el aeropuerto, así como la mejora de las conexiones entre Guardamar del Segura y Orihuela, que pasan a disponer de servicio también los domingos y festivos durante todo el año.
Asimismo, el nuevo contrato incrementa las expediciones entre Santa Pola y Alicante, crea la línea 4B para conectar Benferri y La Murada con el Hospital de la Vega Baja, y amplía los servicios en fines de semana y festivos en varios recorridos, reforzando la oferta de transporte público en la comarca.
La concesión contará con una dotación mínima de seis vehículos, más uno de reserva, que realizarán más de 10.600 expediciones anuales y cerca de 392.600 kilómetros al año, mejorando la cobertura territorial y la movilidad cotidiana de la población de la Vega Baja y su conexión con Alicante y el aeropuerto.
Estándares de calidad
La adjudicación de servicios de transporte es parte de la reordenación de la red autonómica de transporte público interurbano. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, aumentar la accesibilidad y promover la integración de los distintos modos de transporte para satisfacer mejor las necesidades de movilidad de la población, según informó la Generalitat.
Los nuevos servicios de transporte público establecen estándares tecnológicos y de accesibilidad, así como criterios medioambientales y de eficiencia energética. Todos los vehículos cumplirán con la normativa de accesibilidad y estarán equipados con un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para ofrecer información en tiempo real sobre localización y horarios. Se trata de unas líneas adjudicadas de forma temporal hasta que la Administración autonómica pueda sacar a concurso su nueva red autonómica de transporte al completo y se ha optado por poner en marcha los que se consideran que pueden tener más demanda.
Detalle de las líneas
La nueva conexión se estructura en las siguientes líneas:
• LÍNEA 1: ORIHUELA – (LAS DAYAS A LA DEMANDA) – GUARDAMAR DEL SEGURA, que contará con siete expediciones por sentido de lunes a viernes laborables en invierno (seis por sentido en verano), así como tres expediciones por sentido sábados laborables todo el año y dos expediciones por sentido los domingos y festivos todo el año.
• LÍNEA 2: ALMORADÍ – ROJALES – ALICANTE, que contará con tres expediciones por sentido de lunes a sábados laborables todo el año.
• LÍNEA 3: ALMORADÍ-GUARDAMAR-AEROPUERTO, que contará con dos expediciones de ida y tres de vuelta de lunes a domingo en invierno, incrementándose una expedición por sentido en periodo estival.
• LÍNEA 4A: ABANILLA – LA MURADA – BENFERRI – ORIHUELA, que contará con dos expediciones de ida y tres de vuelta de lunes a viernes laborables y dos expediciones por sentido sábados, domingos y festivos todo el año.
• LÍNEA 4B: LA MURADA – BENFERRI – ORIHUELA – HOSPITAL VEGA BAJA, que contará con dos expediciones por sentido de lunes a viernes laborables, además los martes laborables contará con una expedición adicional de ida y dos expediciones adicionales de vuelta todo el año.
La Generalitat no ha aportado información sobre el precio de los billetes.
