El Tardeada regresa a Orihuela con dos días de música en directo y diversión

El festival indie Tardeada ha anunciado su segunda edición tras el rotundo éxito de la iniciativa el pasado septiembre, cuando atrajo a cerca de 14.000 personas y generó un importante impacto económico en Orihuela, la ciudad que se ha convertido en su sede para apostar por un festival de música en directo como llevan haciendo desde hace tiempo otros municipios de su entorno.

El evento, que ya se ha convertido en un referente cultural y de ocio en la comarca, revolucionando el verano oriolano con su propuesta de música, ambiente familiar y diversión diurna, regresará los días 18 y 19 de septiembre de 2026 al recinto ferial de Los Huertos, que se convertirá de nuevo en el epicentro de la fiesta, consolidando a la ciudad como un destino imprescindible para el turismo de ocio y cultura en la provincia de Alicante.

Las entradas ya están a la venta a través de su web. La organización ha avanzado que "muy pronto" se anunciarán las primeras confirmaciones artísticas, que prometen elevar aún más el nivel de una programación que ya en su estreno dejó huella.

Cartel de promoción de la segunda edición / Información

Primera edición

La primera edición tuvo un éxito sin precedentes: cerca de 14.000 personas disfrutaron de una programación que combinó grandes artistas, ambiente inclusivo y una oferta gastronómica. El impacto económico fue notable, con un aumento significativo en la ocupación hotelera, el consumo en hostelería y comercio local, y una proyección positiva de la imagen de Orihuela en redes sociales y medios de comunicación.

Patrocinado por el Ayuntamiento con 266.000 euros, 7.182 asistentes accedieron con entrada -la primera jornada era gratuita-, generando ingresos superiores a 200.000 euros solo con taquillas.

La empresa promotora, La Música Mola, cifró su repercusión económica en 2,1 millones de euros: 1,5 millones de euros en la repercusión directa en consumo en la ciudad durante el fin de semana en función de un gasto medio estimado en 80 euros por persona, a lo que se sumaba "un valor de comunicación" por impactos publicitarios en la difusión de la propia imagen del festival y de la ciudad cifrado en otros 670.015 euros.

Motor de desarrollo

Desde la mercantil, formada por empresarios de la comarca, que también organizan en la ciudad salinera el Brilla Torrevieja, se subraya que esta segunda edición nace con el objetivo de superar las cifras anteriores y seguir posicionando a Orihuela como un referente turístico y cultural de la Comunidad Valenciana. "Queremos que Tardeada no sea solo un evento, sino un motor de desarrollo para la ciudad que genere empleo, dinamice la economía local y atraiga visitantes de toda la geografía que descubran el encanto de Orihuela más allá de su patrimonio histórico", explican los responsables del proyecto.

Orihuela se prepara, así, para recibir de nuevo a miles de personas dispuestas a vivir dos días inolvidables de música, sol, buena vibra y orgullo local. Porque en Orihuela, concluyen, sí que pasa, y este septiembre va a pasar mucho más.