Orihuela asegura a los vecinos de Torremendo que dejará el Consorcio si se impone la planta de basura en la pedanía

"En Torremendo no tenemos casi nada. Tenemos un medio ambiente sano y limpio y tranquilidad. Y no vamos a consentir que nadie nos quite por dinero nuestra manera de vivir". Así remató la portavoz de la Asociación de Vecinos de Torremendo, Lucía Páez, la multitudinaria asamblea de vecinos convocada el jueves por la noche que dejó pequeño el salón de actos del edificio municipal y donde se desempolvaron pancartas y lemas empleados desde hace 30 años en rechazo a sucesivos proyectos de vertedero y plantas de basura, que los mismos vecinos han tumbado de forma sucesiva con medidas de presión, movilizaciones y en los tribunales. Treinta años y de nuevo Torremendo se ve obligada a regresar a la casilla de salida.

En esta ocasión. sin embargo, la diferencia entre batallas vecinales pasadas y la actual está en la posición del Ayuntamiento de Orihuela, que con su alcalde al frente, Pepe Vegara, se ha puesto del lado de los vecinos. Como muestra de este apoyo a la reunión se sumó el teniente de alcalde oriolano Víctor Valverde (PP), quien por primera vez aseguró públicamente que si el Consorcio impone la planta en Torremendo, Orihuela abandonará ese órgano de gestión de las basuras de 27 municipios. "No pueden colocar una planta de basura en el término municipal de un municipio que no pertenezca al Consorcio", reiteró.

También estuvieron presentes la alcaldesa socialista de Beniel (Murcia), Mari Carmen Morales, la plataforma de vecinos de la pedanía de Zeneta y los pedáneos de Zeneta y El Raiguero, además de vecinos de otra de las pedanías murcianas afectadas, El Mojón.

Víctor Valverde, teniente alcalde de Orihuela y Mari Carmen Morales, alcaldesa de Beniel (Murcia)

Una de las principales dudas planteadas durante la reunión -lo hizo el exalcalde de Orihuela, vecino de la pedanía, Monserrate Guillén, y el experto en Medio Ambiente, Pablo Perales- fue aclarar el motivo por el que la propuesta de ubicación de Orihuela, el único de los 27 que aportó una ubicación, en este caso en la Estafeta-Vistaballa, junt a la CV-95, que fue aprobada por todos los municipios de la Vega Baja menos Jacarilla, Benejúzar y Bigastro, además de la Generalitat y la Diputación, se ha modificado sin mediar una nueva votación en la junta del Consorcio.

El cambio de postura, anticipado en los medios de comunicación por el propio Consorcio hace solo unos días, se ha producido por el resultado de un informe de parte encargado por Prezero-Cívica, la gestora de los residuos de la comarca, a una empresa externa y deberá someterse ahora al debate de esa junta. Cambio de postura propiciado por la Generalitat, de espaldas al Ayuntamiento de Orihuela, tras una reunión entre los tres municipios afectados por el emplazamiento de la Estafeta-Vistabella y altos cargos del Consell. El miércoles la documentación que contiene ese proyecto fue presentada a la comisión técnica del Consorcio, que preside al alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano, en la que están representados los municipios, el Consell, y la Diptución. Los informes se incorporaron sin firma.

Perales también se preguntó cómo es posible que la misma Administración autonómica que trabaja con sus técnicos desde hace muchos años en la creación del Parque Natural de Sierra Escalona pueda plantear ahora incorporar de forma sobrevenida y en zona de amortiguación de impactos recogida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y de corredor ecológico que une las sierras protegidas del Cristo y Pujálvarez ubicar la planta.

Sebastián Andreu, histórico miembro de la Asociación de Vecinos pidió que además del debate sobre la ubicación se señalara el cómo se pretende levantar la instalación. Indicó que el proyecto presentado por la UTE sigue contemplando una instalación de valorización, es decir, de incineración de residuos para autoabastecimiento de energía y que la tecnología de reciclaje de residuos que plantea es incluso más obsoleta que la planteada hace 20 años. Además en una parcela propiedad de Novalis, empresa ligada a Cívica, especializada en valorización energética a partir de residuos.

En este sentido, Lucía Páez, se preguntó qué tipo de instalación se pretende si se dice que se va a ubicar sin vertedero ni incineradora cuando ante el incumplimiento sistemático de la legislación por parte de los vecinos miles de toneladas de rechazo -la basura que no se puede reciclar- se tendría que volver a trasladar a otro emplazamiento para ser eliminada.

Por lo que los vecinos sospechan que el emplazamiento, que recibiría del orden de 200.000 toneladas de basura al año, está pensado en realidad para albergar, en un extremo de la comarca, a medio y largo plazo tanto un vertedero como una incineradora, algo que niega el Consorcio.

Andreu reiteró que lo que es necesario en la comarca es que se cumpla la ley, y que se recicle en origen todas las fracciones de vertidos, comenzando por la orgánica, que supone el 60 % de la bolsa de basura y recordó que el único municipio de la comarca lo hace, Dolores, es el único que no ha tenido que elevar las tasas a los vecinos. Por lo que insistió en lo importante que es la presión para exigir a los municipios que cumplan con una legislación que no aplican que está vigente desde hace tres años.

Valverde reiteró hasta en 6 ocasiones que el Ayuntamiento no iba a permitir la implantación de la instalación en Torremendo. "Ahora nos toca pelear" y en este sentido anticipó una postura que el Ayuntamiento solo había planteado pero no había hecho pública: el municipio, que es el segundo que más residuos genera en la comarca y el mayor en término municipal de la Vega Baja dejará el Consorcio si le imponen la planta. Recordó que otras pedanías de Orihuela como Arneva o Hurchillo, además de amplias zonas de la huerta tradicional con diseminados están, aunque separadas por la sierra del Cristo, incluso más cerca la ubicación de la planta que Torremendo por lo que no es un problema exclusivo de la pedanía.

Los representantes de la Plataforma de Vecinos de Zeneta recordaron las implicaciones de la ubicación de la planta en el ámbito de la cuenca vertiente de la presa de Tabala. "Si la planta la ponen donde dicen la mierda puede llegar hasta Torreagüera", remarcaron. "Somos de pueblo pero no somos tontos", señalaron estos vecinos sobre los anuncios del consorcio a la hora de asegurar unas instalaciones "invisibles", mientras que la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, destacó que la unidad que percibía de la respuesta a la convocatoria, con vecinos que tuvieron que escuchar la reunión desde los pasillos y el acceso al edificio, es muy importante y se comprometió, de nuevo, en emplear todas las armas disponibles en una administración local para impedir el proyecto. Señaló también la alcaldesa socialista que considera que la postura del alcalde popular José Vegara es "firme" en su rechazo al proyecto. Y añadió: "Si hay que encadenarse para impedir el proyecto lo haremos".

La nueva batalla de Torremendo acaba de comenzar. Puede ser corta... o muy larga. Depende de quien decide.