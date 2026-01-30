Torrevieja invertirá 11,9 millones de euros en terminar el parque del Alto de la Casilla dos décadas después de iniciar el proyecto

El parque urbano Alto de la Casilla, un espacio de más de 30.000 metros cuadrados con una inversión prevista de 11,9 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, se convertirá en uno de los "principales referentes verdes de Torrevieja", según aseguró este viernes el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

El espacio público lleva semiabandonado dos décadas tras un primer intento de construir el parque a principiosde los 2000 en la que se acumularon miles de toneladas de materiales inertes para elevar el terreno con una estructura flanqueada por muros de hormingón. Esas obras supusieron un coste de más de medio millón de euros.

Dolón anunció en rueda de prensa que la licitación se aprobará en un plazo máximo de 15 días, con previsión de adjudicación en abril y comienzo de las obras en mayo de este año y su finalización, según señaló el regidor, para febrero o marzo de 2027, en la antesala de las elecciones municipales.

Recración de la zona del restaurante sobre unos 400 metros de local y terraza / INFORMACIÓN

El faro

El nuevo proyecto integra ahora zonas de juego infantil para 400 niños, un mirador panorámico con vistas a las lagunas de Torrevieja y La Mata y el Mediterráneo, una cafetería con capacidad para 170 personas con unos 400 metros cuadrados de superficie entre el edificio y la terraza y un aparcamiento de casi 90 plazas.

Solo esa zona infantil supone un desembolso de cinco millones de euros puesto que contempla 37 zonas de juegos, con un foro de casi 14 metros de altura como referente, ubicado en el extremo en forma de proa de la construcción. Dolón señaló que la referencia de esta amplia zona de juegos es el parque Gulliver de València.

Diseño

El diseño, que en esta ocasión no ha supuesto coste para las arcas municipales porque se ha encargado el arquitecto municipal, Antonio Nieto, apuesta por un parque abierto y accesible, estructurado en torno a un eje vertebrador con zonas de sombra que facilitan el uso durante todo el año, según explicó el técnico en rueda de prensa . Su propuesta paisajística incluye la plantación de 537 árboles —entre pinos carrascos, cipreses, araucarias y jacarandas—, más de 12.000 arbustos, 1.540 unidades de especies aromáticas como lavanda, romero y tomillo, y 5.000 metros cuadrados de césped, "configurando un pulmón verde sostenible de bajo consumo hídrico", según señaló, por su parte, la concejala de Parques y Jardines, Concha Sala.

La atracción infantil referente del parque será un faro de catorce metros de altura / INFORMACIÓN

Las áreas infantiles se distribuyen en dos zonas tematizadas. La primera, «Laguna Rosa», inspirada en el entorno salinero, albergará 22 juegos -como torres de sal, vagones mineros y estructuras hexagonales que simulan moléculas- con capacidad para 230 niños. La segunda, «Mundo Náutico», homenajea la tradición marítima de Torrevieja mediante elementos como el Barco de Torrevieja, un tiburón y un faro de 13,65 metros de altura que se convertirá en hito visual del parque, espacio que acogerá a 164 menores.

El parque incorpora también una zona arbolada de picnic, estacionamiento específico para bicicletas que fomenta la movilidad sostenible, y aseos públicos que darán servicio tanto a la cafetería como al conjunto del espacio. Desde distintos puntos del recorrido, y especialmente desde el mirador, los visitantes podrán contemplar la Laguna Salada de Torrevieja, la de La Mata y el Mar Mediterráneo, reforzando la conexión entre el entorno urbano y el paisaje natural característico del municipio.

El arquitecto del proyecto y el alcalde admitieron que una partida relevante de proyecto se debe emplear en la consolidación del suelo a través de una cimentación con micropilotaje puesto dado que la solera se asienta sobre material de relleno -en su mayor parte retirado de la escombrera ilegal que rellenaba el barranco en el que luego se construyó el parque aromático aledaño en Torreblanca-.

INFORMACIÓN

El alcalde asegura que se va a negociar con el propietario de los suelos aledaños, en este caso Grupo TM, la adquisición de terreno para dotar a esta zona de más espacio para el estacionamiento de vehículos.

Durante los últimos 20 años el Alto de la Casilla se ha utilizado como zona de acopio de residuos vegetales y podas del Ayuntamiento -también en alguna ocasión con residuos urbanos- y secadero de algas. Unas prácticas que fueron denunciadas y sancionadas por el Seprona de la Guardia Civil.