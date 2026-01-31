IU denuncia la designación del Inspector Jefe de la Policía Local de Los Montesinos con requisitos a medida del aspirante

Los Montesinos, aunque ha crecido en población en los últimos años, sigue siendo uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja (algo más de 5.700 vecinos). Pero el equipo de gobierno del PSOE, según ha denunciado Izquierda Unida (IU), ha considerado esencial dotar a su limitada plantilla de Policía Local de 14 agentes con un Inspector Jefe. Y lo ha hecho a favor de quien ya era Oficial Jefe y está a punto de jubilarse -eso sí con sueldo de Inspector-, según los recursos presentados por la formación de izquierdas contra ese proceso. IU señala que la designación se ha realizado creando una plaza con los requisitos a medida para que la cubriera ese mando policial.

El partido de la oposición señala que el Ayuntamiento ha diseñado la convocatoria a medida "para premiar profesionalmente" al que era Oficial Jefe de la Policía Local, "en los meses previos a su jubilación", mediante la creación ex profeso de la única plaza de inspector jefe -categoría A2- que "jamás ha existido en la estructura municipal".

Solo las policías locales de municipios de más de 10.000 habitantes exigen la figura de Inspector Jefe

Requisitos ad hoc

La formación sostiene que las bases publicadas el 24 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial de la Provincia fijan unos requisitos tan restrictivos que, en la práctica, impidieron la participación de cualquier otro funcionario: exigían pertenecer a la subescala de mandos de Policía Local del propio municipio, haber permanecido al menos dos años en la categoría de oficial en Los Montesinos y valoraban exclusivamente la experiencia acumulada en esta localidad, descartando así la posibilidad de que oficiales con mayor formación o trayectoria procedentes de otras administraciones pudieran optar al puesto.

Según IU, este diseño deliberado convierte el concurso en una "ficción administrativa" que garantiza el ascenso de una única persona, acompañado además de una mejora retributiva que, a juicio del partido "podría destinarse a reforzar los medios materiales y las condiciones laborales del resto de la plantilla".

José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos / AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

Supuesta omisión

IU atribuye al ya inspector -aunque todavía con carácter provisional- una supuesta omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones legales como funcionario público durante su larga trayectoria al frente del cuerpo. La formación recuerda que, pese a haber sido supuestamente testigo directo de múltiples actuaciones urbanísticas irregulares desarrolladas a lo largo de meses e incluso años en suelo no urbanizable, nunca presentó denuncia alguna ante el alcalde, la Guardia Civil o la Fiscalía.

IU señala que algunas de estas irregularidades fueron denunciadas en su momento por otros actores y archivadas posteriormente por prescripción de los hechos. En esos procedimientos judiciales estuvo personada la formación.

Policía Local de Los Montesinos en una imagen de archivo / AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS

Recursos

Ante esta situación, Izquierda Unida presentó un primer recurso de reposición el 20 de octubre solicitando la anulación de la convocatoria y la recusación del alcalde José Manuel Butrón por presunta amistad íntima con el afectado, argumentando que dicha relación podría haber llevado a supeditar los intereses generales a los particulares.

La junta de Gobierno Local desestimó el recurso el 30 de septiembre —acuerdo notificado el 4 de noviembre—, decisión que IU impugnó nuevamente el 26 de noviembre al considerar que la recusación del primer edil corresponde resolverla al pleno municipal, no a la junta de gobierno, lo que habría privado al conjunto de la Corporación y a la ciudadanía de un debate transparente.

El equipo de Gobierno tras los recursos de IU no se ha pronunciado públicamente sobre estas supuestas irregularidades de las que le acusa IU.

Impugnaciones

Pese a las dos impugnaciones y a la comunicación enviada al intendente de Almoradí que presidía el tribunal calificador alertando sobre los hechos, el ascenso ya ha sido formalizado, según confirmó la concejalía de Policía en el pleno ordinario del 27 de noviembre. IU insiste en que "resulta inadecuado premiar su trayectoria con un ascenso" que, además de cuestionable en su diseño, afecta a la reputación y honorabilidad que debe mantener un cuerpo de seguridad ante la ciudadanía.