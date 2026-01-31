Nadiana Moya es designada nueva presidenta del PP de San Isidro

El Partido Popular de San Isidro inicia una nueva etapa con el nombramiento de Nadiana Moya, joven sanisidrense, concejal del PP y abogada, como nueva presidenta del PP de San Isidro, según ha anunciado la formación en una nota de prensa.

Su designación se ha dado a conocer en el marco de un encuentro comarcal, en el que ha participado el presidente provincial del PP de Alicante, Toni Pérez, junto con la secretaria general provincial, Ana Serna, quienes han mostrado su respaldo al proyecto y han destacado la importancia de apostar por el talento joven, preparado y comprometido con el municipio.

Reto

Nadiana Moya asume este nuevo reto con el objetivo de reforzar el proyecto del Partido Popular en San Isidro (2.000 habitantes), "acercarlo a los vecinos y seguir trabajando por un futuro de oportunidades, crecimiento y estabilidad para el municipio".

“Asumo esta responsabilidad con muchas ganas e ilusión, con la firme voluntad de escuchar, estar cerca de la gente y trabajar por mi pueblo, San Isidro, aportando compromiso, dedicación y sentido común para mejorar el día a día de todos los vecinos y vecinas”, ha señalado Moya.

Toni Pérez y Ana Serna junto a Nadiana Moya / INFORMACIÓN

Con este nombramiento, el PP reafirma su compromiso con la renovación, la cercanía y la gestión responsable, poniendo al frente a una persona conocedora de la realidad local y con una sólida formación jurídica, según las mismas fuentes.