Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura

Asaja Alicante va a presentar alegaciones al proyecto de la presa contra inundaciones de Tabala porque considera que la solución técnica que los redactores del diseño de la infraestructura le han dado al desagüe de las aguas captadas por el dique de laminación salinizará el azarbe mayor de Hurchillo, que a su vez desemboca en el Segura entre Jacarilla y Almoradí.

Según explicó a INFORMACIÓN el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, la solución que la Confederación Hidrográfica del Segrua (CHS) le da a ese desalojo del agua es poco convencional. En vez de regular el volumen por compuertas para desembalsar de una sola vez cuando sea necesario, se ha dispuesto un desagüe de fondo que siempre estará abierto para que el agua circule de forma continua, presa sin encauzarla hasta el azarbe de Hurchillo como estaba previsto inicialmente. La composición del terreno de la zona en la que construirá esta presa de laminación de avenidas es muy salina y hacen inservibles las aguas acumuladas.

Inundaciones provocadas por la dana de septiembre de 2019 en la Vega Baja / Áxel Álvarez

Caudales

Así, los caudales se dirigirán de forma natural en una zona de sacrificio de saladar en la que el agua se infiltrará poco a poco en la tierra. Y ahí está el problema. De esta forma el azarbe recibirá ese drenaje de forma constante con una conductividad (salinidad) muy elevada. Los agricultores de las comunidades de la Dehesa de Pinohermoso y San Onofre en Orihuela y la de San Joaquín en Bigastro ya tienen mucha experiencia en estos episodios de salinidad cada vez que se producen lluvias fuertes. Estos agricultores cuentan con concesiones de aguas del azarbe, es decir, aguas muertas que ya han sido empleadas para el riego pero que se aprovechan de nuevo, y que combinan con las dotaciones del trasvase del Tajo-Segura para garantizar el riego. En el caso de esta zona de la margen derecha del Segura a través de motores que en algunos casos deben elevar el agua hasta una cota de 250 metros en la Sierra del Cristo.

Anteproyectos

Andreu señaló que los regantes no acaban de entender por qué los técnicos han optado por esta solución cuando los anteproyectos previos contemplaban un entronque directo con una canalización entre la presa y el azarbe. Andreu indicó que solo con las precipitaciones de diciembre y enero la conductividad se sitúa ya por encima de los 4.000 microsiemens. Cuando la salinidad supera los 3.500 ya no se puede regar y durante esos días ha superado los 6.000. «Si el agua de Tabala tiene que salir toda poco a poco infiltrada en la tierra, el tiempo de aguas malas será mucho mayor», advierte el representante de los agricultores.

Recordó que el mismo problema de salinidad se da en el embalse de Santomera, en la margen izquierda, pero con un sistema convencional de compuertas que puede retener el agua y soltarla directamente al río programando el momento para hacerlo. Esa es la solución técnica que plantean desde Asaja.

Concentración para reclamar la construcción de la presa de la rambla de Tabala / INFORMACIÓN

Desde los años 90

El proyecto de la presa de Tabala, como avanzó INFORMACIÓN, es una obra de defensa contra inundaciones largamente reivindicada por la población de la margen izquierda del río en la Vega Media y Baja -también por parte de todos los regantes- porque la bajada de la rambla de Tabala provoca graves inundaciones en toda huerta hasta Molins. Comenzó a proyectarse en los años 90, tras las históricas inundaciones de 1987. Con la dana de septiembre de 2019, las inundaciones de Santa María, volvió a provacar inundaciones que anegaron amplias zonas de la margen derecha del Segura en la huerta tradicional, en especial Molins y Correntías. Tendrá una capacidad aproximada de laminar 5,11 hectómetros cúbicos de la avenida de la rambla y una altura máxima de 17 metros. El prsupuesto supera los 70 millones de euros.