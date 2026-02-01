La obra de un sacerdote, artista y festero en Orihuela

Sacerdote, artista y festero. Tres facetas que se conjugan en José Soler Cardona, figura clave en la vida cultural y religiosa de Orihuela, pero también de la provincia de Alicante de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

El Museo de Arte Sacro de Orihuela expone una selección de sus obras pictóricas cuando se conmemora el centenario de su nacimiento, el 19 de enero de 1926 en la villa de Cocentaina, un primer homenaje de las muchas actividades que hay previstas a lo largo del año en diferentes puntos de la provincia, porque desde que fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1950, a lo largo de su ministerio sacerdotal, desempeñó su labor pastoral en distintas localidades valencianas y alicantinas.

En este caso, la muestra Fe, cultura y tradición, que se exhibe hasta mayo, permite redescubrir su expresionismo espiritual, su aportación al arte sacro contemporáneo y su influencia en la cultura festera, reivindicando el papel determinante que desempeñó en la identidad cultural de Orihuela.

Precursor y director del Museo Diocesano de Arte Sacro, su vinculación con la capital de la Vega Baja fue profunda y decisiva, impulsando la conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico local y ejerciendo como canónigo de la catedral.

El Oriol

La exposición, inaugurada por el propio obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ofrece una visión amplia y representativa de la trayectoria artística de Soler Cardona a través de una selección de sus obras más emblemáticas, y de aquellas que, por su temática, se encuentran vinculadas a la ciudad, en las que se aprecia su lenguaje pictórico, la singular sensibilidad expresionista y la profundidad espiritual que caracterizan su pintura.

Así, pueden contemplarse lienzos de temática religiosa, que apelan a las subconciencias bíblicas creadas por el autor, pero también numerosas obras que representan festividades emblemáticas de Orihuela, como el Día del Pájaro o el desfile de la Gloriosa Enseña del Oriol.

De hecho, una de las piezas más bonitas y singulares que pueden contemplarse es el lienzo del Oriol que preside el salón del Ayuntamiento oriolano en la sede de la Costa, y también un cuadro que procede de la misma casa del obispo.

Lienzo del Oriol que preside el salón del Ayuntamiento oriolano en la Costa / Información

Vocación

Todas ellas reflejan la armonía entre de su vocación de sacerdote y artista. Su pintura de carácter catequético se encuadra dentro de un expresionismo con un estilo muy personal que busca transmitir el mensaje evangélico a través de la intensidad del color.

Criado en el seno de una familia profundamente religiosa, desde muy temprano mostró gran interés por el arte, sobre todo por el dibujo y la pintura -aunque también destacó en restauración, escultura y cerámica-, algo que marcaría toda su vida.

Formación

Con 14 años ingresó en el Seminario de Valencia, donde completó su formación teológica y desarrolló una amplia labor cultural y artística. Durante sus estudios como seminarista, en los años 40, asistió a las clases que se impartían en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de esa misma ciudad, una oportunidad que no desaprovechó para desarrollar sus habilidades como pintor, aunque no obtuvo el título al no permitirlo su condición de seminarista. De estos años datan varias de sus primeras obras de temática religiosa.

Obra de temática religiosa que se exhibe en la exposición / Información

Su vinculación con Orihuela se intensificó cuando fue nombrado en los 60 párroco en la pedanía de Desamparados y profesor de Historia del Arte, Dibujo, Religión, Ciencias y Biología del Seminario Diocesano.

Ya en los 90 fue investido canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela, de la que también fue su archivero, al mismo tiempo que fue director del Museo de Arte Sacro, llevando a cabo un importante trabajo de catalogación y restauración de las obras y su divulgación, y en 1997 fue designado capellán del Santuario de la Virgen de Monserrate.

Folclore

La muestra, más allá de los motivos religiosos, no se olvida del folclore popular, principalmente, a través de la Fiesta de Moros y Cristianos, contribuyendo decisivamente a la difusión de la cultura festera a la que estaba muy ligado. Esta temática pictórica se caracteriza por un expresionismo vibrante y dinámico, en el que el color y la luz del Mediterráneo son protagonistas para ensalzar el carácter festero de las gentes del sur valenciano.

Su conocimiento y prestigio en el ámbito cultural le llevaron a varias entidades de carácter provincial y nacional, con responsabilidades en la gestión del patrimonio: delegado episcopal del Patrimonio Histórico-Artístico, secretario nacional de los Museólogos de la Iglesia en España y miembro de la Escuela de Restauración del ICROA en Madrid.

En suma, una obra pictórica profana y religiosa convertida en catequesis de formas y colores, con maestría del dibujo y firmes pinceladas, que abre la puerta hacia un mundo interior. "Dejemos que nos susurre", dijo Munilla en la inauguración.