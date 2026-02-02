Albatera: un equipo de investigadores desvela los secretos de la primera presencia humana en la Vega Baja hace 20.000 años

La Casa Municipal de Cultura Miguel Hernández de Albatera acogió la presentación del audiovisual "Hace 20.000 años. El primer poblamiento humano de Albatera", una producción patrocinada por el Ayuntamiento que difunde los hallazgos de una investigación centrada en los orígenes de la ocupación humana en el sur de la provincia de Alicante. De la que, como recogió INFORMACIÓN, es la primera población que se tiene constancia en la Vega Baja.

Los resultados obtenidos sitúan a Albatera como referente para el estudio de la prehistoria en las comarcas meridionales alicantinas. El foco de la presentación fue el yacimiento arqueológico conocido como Abrigo de Las Ventanas, correspondiente al Paleolítico superior.

Abrigo de las Ventanas, en el que se encuentra uno de los hallazgos de los investigadores / INFORMACIÓN

Homo sapiens y máximo glacial

Gracias a esta investigación se ha podido determinar que los primeros humanos anatómicamente modernos —"Homo sapiens"— pisaron el territorio de la actual Albatera hace más de 20.000 años, durante el último máximo glacial, en un contexto de bajas temperaturas y condiciones ambientales especialmente adversas. De su presencia apenas subsisten testimonios materiales, fundamentalmente utensilios líticos cuyo estudio permite confirmar la frecuentación de la sierra de Albatera por estos grupos humanos.

Tras la proyección, investigadores integrantes del proyecto mantuvieron un coloquio con el público. El acto cosechó una gran acogida, con 200 asistentes, superando el aforo del espacio municipal. Algunos asistentes ocuparon asientos adicionales o permanecieron de pie durante el evento.

Un momento de la presentación con el equipo de investigadores / ALEJANDRO FUENTES

Detrás de la investigación se encuentra un equipo pluridisciplinar respaldado por la Universidad de Alicante a través del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH). Entre sus integrantes figuran el catedrático de Prehistoria Javier Fernández López de Pablo; el doctor en Prehistoria e inspector de Patrimonio de la Conselleria Josep Casabó; el ingeniero de Caminos y profesor titular Adrián Riquelme; el geólogo Andoni Tarriño, de la Universidad del País Vasco; la arqueóloga y directora del Museo Arqueológico de Crevillent Ana Satorre; el profesor de Secundaria Daniel Belmonte; y el investigador F. Javier Molina.

Este colectivo ha identificado en los últimos años varios puntos de interés arqueológico en Albatera relativos al Paleolítico superior, siendo el Abrigo de Las Ventanas el primero en darse a conocer públicamente. El conjunto de datos recabados -en su mayoría aún inéditos- está situando progresivamente al término municipal como pieza clave para comprender el primer poblamiento humano de la Vega Baja.

El audiovisual fue presentado por la técnica municipal de Cultura, Inmaculada Fuentes Tomás, y clausurado por la alcaldesa de Albatera y vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante, Ana Serna, con la asistencia de varios miembros del equipo de gobierno, entre ellos la regidora de Cultura y promotora de la iniciativa, Mari Carmen Fuentes.

El equipo de investigadores, entre los que se encuentran arqueológos e ingenieros, en uno de los abrigos de Albatera / INFORMACIÓN

Ciencia y divulgación

El proyecto, aún en desarrollo, articula dos ejes complementarios: la investigación científica propiamente dicha, con trabajo de campo, análisis de materiales y publicación especializada; y la vertiente divulgativa, materializada en la colaboración institucional para la creación del audiovisual.

Su realización corrió a cargo del comunicador Roque A. Ortiz, en estrecha coordinación con los arqueólogos Daniel Belmonte y Ana Satorre, quienes lograron transformar los datos técnicos en una narrativa accesible y atractiva para el gran público. La pieza completa, de 28 minutos, estará disponible próximamente en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Albatera, mientras que el estudio científico se publicará en breve en la revista "Archivo de Prehistoria Levantina", con un análisis detallado del yacimiento y los materiales recuperados.

Noticias relacionadas

"Nuevos hallazgos relevantes"

Además se distribuyó una publicación divulgativa elaborada por el equipo investigador y editada por la Universidad de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento. El proyecto continuará avanzando en las líneas ya iniciadas, con nuevos hallazgos relevantes previstos para ser anunciados en los próximos meses. Asimismo, se valoran actividades complementarias como charlas, rutas guiadas o nuevas publicaciones, siempre en colaboración con el consistorio, impulsadas por el decidido apoyo institucional y el notable interés despertado entre la ciudadanía.