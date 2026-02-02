El Centro de Emergencias de Orihuela Costa suma un nuevo servicio: DNI y pasaporte al instante

El Ayuntamiento de Orihuela pone en marcha un nuevo servicio de expedición de DNI y pasaporte en el litoral oriolano, que permitirá a los vecinos realizar este trámite en una sola cita y llevarse la documentación en el mismo momento, según ha avanzado este lunes la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor.

El servicio se prestará en el Centro de Seguridad y Emergencias de Orihuela Costa, evitando así desplazamientos fuera de la costa para un trámite básico que hasta ahora obligaba a acudir a otras localidades.

La principal novedad es la utilización de un Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional (VIDOC), un sistema que cuenta con las mismas prestaciones que una unidad fija de documentación, lo que permite completar todo el proceso, identificación, tramitación y expedición, en un único acto. Pastor ha explicado que "el vecino viene, hace el trámite y se va con su DNI o su pasaporte, sin tener que volver otro día ni esperar a que se lo entreguen después".

La cita previa se solicita a través de la sede electrónica del Consistorio, en el apartado específico para trámites de identificación y documentación. La solicitud no supone una confirmación automática, ya que esta se envía posteriormente por correo electrónico, tal y como se indica en la propia plataforma, con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios.

El primer día de atención será el 24 de febrero, en horario de 9 a 12:30 horas, y durante esa jornada se podrán tramitar hasta 50 documentos entre DNI y pasaportes, conforme al procedimiento establecido.

Unidad móvil de la Policía en el Centro de Emergencias / Información

Las citas son individuales y el pago de las tasas se realiza en efectivo en el propio centro. El importe es de 12 euros para el DNI y 30 euros para el pasaporte, con las exenciones previstas por ley, como en el caso de familias numerosas.

Los requisitos y la documentación necesaria para renovaciones, primeras inscripciones o expedición de pasaporte, tanto para adultos como para menores, pueden consultarse previamente en la web municipal.

La edil de Seguridad Ciudadana ha destacado que esta iniciativa "responde a una necesidad de los vecinos de Orihuela Costa y supone una mejora real en la atención al ciudadano", al tiempo que refuerza el papel del Centro de Seguridad y Emergencias como punto de referencia también para servicios administrativos.

Más servicios

El inmueble, de 4.700 metros cuadrados en La Zenia, se abrió hace cuatro años a medio gas, albergando la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional -para tramitar el NIE (Número de Identidad de Extranjero) y el certificado de residencia- y las dependencias de la Policía Local -operativas las 24 horas-, que hasta entonces se encontraban en dependencias del Ayuntamiento en Playa Flamenca.

Ya entonces se anunció la incorporación inmediata de la oficina de la Guardia Civil para denuncias. Sin embargo, problemas informáticos y la instalación de la red privada de la Benemérita dilataron el proceso hasta que meses después abrió también este servicio para el que hasta ese momento los vecinos tenían que desplazarse 10 kilómetros hasta el cuartel de Torre de la Horadada.

Estas instalaciones, con una inversión de la Generalitat de 2 millones de euros, estaban pensadas para dar cabida a Bomberos -para mejorar los tiempos de respuesta, puesto que en la mayoría de ocasiones es el destacamento de Torrevieja el que se desplaza al litoral oriolano-, Protección Civil y brigadas forestales -pudiendo incluso coordinar actuaciones en la zona sur de Alicante- y hasta la base del SAMU.

El proyecto del Consell, que comenzó en 2010 y se quedó paralizado en la estructura en 2012, lo retomó en 2020 el equipo de gobierno conformado por el PP y Ciudadanos, que adjudicó la obra a la empresa Doalco por más de 2 millones de euros. Con todo, la adecuación de la primera planta, que se quedó sin rematar, requería de otros 600.000 euros.

Se trata de una infraestructura muy demandada en el litoral por sus residentes, que acudieron a numerosas protestas y manifestaciones frente al esqueleto del edificio para demandar un centro que consideran que mejorará notablemente la seguridad en esta zona tan poblada, sobre todo en época estival, al permitir dar mejores tiempos de respuesta. Orihuela Costa cuenta con un censo estable de 30.000 personas que triplica en verano.

Noticias relacionadas

Ya en 2024, la Policía Nacional potenció la Oficina de Extranjería con el objetivo de intensificar la emisión de documentos para ciudadanos extranjeros -que representa un gran número de residentes-, con la previsión de expedir hasta 10.000 documentos al año, incluyendo asignaciones de Números de Identificación de Extranjeros (NIE), Certificados de miembro de la Unión Europea (CUE), certificados de concordancia NIE, certificados de residencia y duplicados de NIE.