La conselleria y el Síndic de Greuges entran en el conflicto por la falta de calefacción en el colegio Playas de Orihuela

Hay avances por parte de las instituciones en el conflicto que se ha generado por la falta de calefacción en el CEIP Playas de Orihuela, que acumula más de cuatro meses sin suministro de gas y con el sistema inoperativo desde 2024, afectando directamente al bienestar y a la salud del alumnado y del personal docente, según ha comunicado la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro.

Una "grave situación", han manifestado, que hizo que la comunidad educativa comenzara hace una semana una protesta diaria para visibilizar los ya 125 días consecutivos sin que funcione la caldera, además de iniciar una campaña de recogida de firmas.

Tras las reiteradas reclamaciones presentadas por las familias, la Conselleria de Educación ha reconocido formalmente la existencia del problema y ha manifestado que la incidencia está siendo tramitada dentro de sus competencias, trasladando la responsabilidad técnica a los organismos correspondientes. No obstante, han añadido las mismas fuentes, a día de hoy, la situación sigue sin resolverse, manteniéndose las aulas en condiciones térmicas inadecuadas.

Derechos

Ante la falta de una solución efectiva, también acudieron al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana presentando una queja que la institución ha admitido a trámite, dando comienzo una investigación. En su resolución, el Síndic considera que podrían haberse visto afectados derechos fundamentales, por lo que ha solicitado información a las administraciones implicadas.

Una vez finalizada la investigación, podrá emitir una resolución con recomendaciones y recordatorios de los deberes legales, que la Administración deberá aceptar o rechazar de forma motivada, quedando todo ello reflejado en una resolución final de cierre y en los informes trasladados a a las Cortes valencianas.

El AFA ha valorado positivamente la intervención del Síndic como un paso importante en la defensa de los derechos del alumnado, aunque al mismo tiempo ha insistido en que "la prioridad absoluta es una solución inmediata, ya que cada día que pasa se prolonga una situación que nunca debió producirse en un centro educativo público".

Por ello, ha concluido que las familias seguirán "informando con transparencia, utilizando todas las vías legales e institucionales necesarias, hasta que el colegio disponga de condiciones dignas, seguras y adecuadas, tal y como merece nuestra comunidad educativa".