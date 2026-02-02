Una empresa promueve una planta solar para suministrar energía a la fábrica de baterías de Guardamar en suelo inundable

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha recogido el anuncio para tramitar la autorización de la evaluación ambiental para la construcción de una planta solar sobre algo menos de diez hectáreas en la huerta de Guardamar que abastecerá a la planta de autobaterías de Clarios.

En este sentido, la promotora del proyecto Ekhi Energy precisó a INFORMACIÓN que la empresa productora de baterías Clarios ha firmado un acuerdo comercial marco para el suministro a largo plazo de energía renovable para su fábrica guardamarenca. Ekhi Energy tiene previsto desarrollar, construir y operar esa planta de energía solar, en un proyecto, aclara, que está dirigido íntegramente por Ekhi Energy.

Clarios por su parte, señaló que mantiene su compromiso de operar "de forma responsable y en pleno cumplimiento de todas las normativas aplicables". Según la promotora, como posible comprador de energía, Clarios confía en Ekhi Energy para llevar a cabo cualquier actividad relacionada con el proyecto de acuerdo con "los requisitos legales aplicables y las normas de protección medioambiental y comunitaria".

Evaluación ambiental

Inicialmente, cuando la empresa presentó el proyecto hace cuatro años, el procedimiento de evaluación ambiental era simplificado. Lo iba a tramitar exclusivamente el Ayuntamiento de Guardamar. Sin embargo, la dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat ha resuelto modificar el procedimiento de evaluación ambiental de la instalación al ordinario, más exhaustivo y prolongado en el tiempo y que debe tramitar la Generalitat.

El motivo, según figura textualmente el documento, es que se han detectado "efectos significativos sobre el medio ambiente, fundamentalmente relacionados con el riesgo de inundación en la zona de actuación". Según señala la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y de la que se ha hecho eco Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que alegará en contra de este proyecto.

Aunque la documento señala que es el Ayuntamiento el que finalmente deberá resolver la autorización, al ser una instalación de autoconsumo. En cualquier caso, el visto bueno municipal será inviable con un informe ambiental desfavorable.

Diez hectáreas, 6,38 megavatios

El proyecto contempla la instalación en plena huerta tradicional junto a la N-332, sobre una superficie total de 9,71 hectáreas. La instalación dispondrá de una potencia pico de 6,38 megavatios y una potencia nominal de 5,10 megavatios, compuesta por módulos organizados en 18 series de 30 paneles cada una, conectados a 17 inversores de 300 kilovatios y a un centro de transformación de 5.100 kilovoltamperios.

Fábrica de baterías de Guardamar del Segura, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La energía generada se evacuaría mediante una línea subterránea hasta las instalaciones eléctricas de la fábrica de autobaterías, situada a 350 metros de distancia. Todo el conjunto estaría protegido por un vallado perimetral permeable a la fauna de dos metros de altura máxima. Según la Generalitat las parcelas se ubican en una zona catalogada con nivel cinco de peligrosidad de inundación según la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y la Confederación Hidrográfica del Segura, correspondiente a avenidas con periodos de retorno de 500 años y calados entre 1,20 y 1,50 metros. La última vez que esos terrenos quedaron bajo las aguas con unos calados muy aproximados a esos niveles fue en la dana de septiembre 2019.

Patricova

El trámite ambiental se va a llevar a cabo pese a que la propia resolución indica que en el suelo no urbanizable afectado por esta peligrosidad, la normativa del Plan Territorial frente al Riesgo de Inundación (Patricova) prohíbe expresamente "las actividades de centro de producción de energía fotovoltaica". Además, la ubicación de placas solares y el vallado perimetral aumentarían la vulnerabilidad frente a inundaciones al producir un efecto barrera que obstaculiza el flujo desbordado del río Segura, pudiendo generar sobreelevación de los calados en el entorno.

En este sentido la empresa promotora matiza que el articulado del Patricova desautoriza "centros de producción de energía" en zonas de peligrosidad. Sin embargo, según interpreta la promotora "esta clasificación adolece de un error de base en cuanto a la naturaleza funcional del proyecto" porque no constituye una central eléctrica convencional cuyo fin sea el vertido a red como negocio financiero. "Se trata de una instalación técnica auxiliar e indispensable para la viabilidad económica y ambiental de Clarios, estando además situada a escasos 350 metros de la planta".

Señaladas en rojo las parcelas en las que se quiere ubicar la planta solar de Clarios. En la parte superior la fábrica de baterias / INFORMACIÓN/Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

Normalmente, las empresas que plantean cualquier tipo de actividad económica en la huerta intentan rebajar ese riesgo de inundabilidad proponiendo medidas correctoras. La más habitual elevar el nivel de los terrenos sobre el resto. Lo que garantiza que no se inunden las instalaciones que proponen, pero ejerciendo más presión sobre el resto del territorio circundante inundable.

El mismo documento de la Generalitat, además de advertir de que los suelos se ubican en una zona con el segundo mayor grado de peligrosidad de inundación que fija el Patricova, indica que también están en el ámbito del Plan de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

Clarios

Clarios Iberia opera en Guardamar del Segura desde 1976. Es una de las factorías más importantes de Europa en producción de baterías para automoción. La planta, ubicada junto a la carretera nacional N-332, pasó a funcionar bajo la marca Clarios tras la escisión de Johnson Controls en 2019 y actualmente emplea a unos 300 trabajadores, la mayor parte de ellos de Guardamar, además del trabajo indirecto que genera. La empresa cuenta con un recinto de 157.514 metros cuadrados, de los cuales 33.778 metros están construidos. La mayor parte de la superficie de cubierta de esos edificios ya cuenta con placas solares.

En 2021 la Generalitat autorizó la ampliación de su capacidad productiva de 7,8 millones de baterías al año hasta 10 millones tras una evaluación específica del impacto en salud pública debido al uso de plomo en los procesos industriales. Ecologistas en Acción destacó que no se había realizado evaluación alguna sobre el impacto de las emisiones en el entorno durante las últimas décadas.

Panorámica de la desembocadura del Segura a mediados de septiembre de 2019 anegada por las aguas. A la derecha, en rojo, la parcela de la fábrica de la baterías / Áxel Álvarez

Los sindicatos mayoritarios en la fábrica y el alcalde, José Luis Sáez (PSOE), cuestionaron los argumentos de los conservacionistas sobre ese visto bueno porque estaban haciendo peligrar, en su opinión, puestos de trabajo, y mantuvieron que las implicaciones ambientales de la actividad eran secundarias, por lo que exigieron a la Generalitat, en aquel momento gestionada por la coalición de izquierdas del Botànic, que diera el visto bueno a la ampliación, como así sucedió poco después de la reclamación pública.

Inversiones

Más recientemente, en 2024, Clarios anunció una inversión de 200 millones de euros en sus plantas europeas, con la instalación de Guardamar prevista para aumentar en un 50 % su producción de rejillas PowerFrame para baterías EFB, reforzando su capacidad para abastecer mercados europeos y de Oriente Medio, según anunció la propia compañía. La factoría se especializa en baterías de arranque con tecnologías AGM y EFB, fundamentales para vehículos con sistemas Start-Stop y de creciente demanda en la transición hacia la movilidad híbrida. A lo largo de su historia ha fabricado más de 100 millones de baterías.