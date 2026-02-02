La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable

La multinacional Clarios ha presentado un proyecto de construcción de planta solar de autoconsumo para abastecer a su fábrica de baterías de automoción de Guardamar del Segura en unos suelos de huerta tradicional con elevado riesgo de inundación y donde la legislación prohíbe esas instalaciones.

Por ese motivo la dirección general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat ha resuelto modificar el procedimiento de evaluación ambiental de la instalación. Inicialmente, tras la presentación de la petición por parte de la empresa, fue sometido a evaluación simplificada, que depende exclusivamente de un trámite municipal por su superficie de ocupación de diez hectáreas.

Sin embargo, el proyecto deberá ahora superar, si lo logra, una evaluación de impacto ambiental ordinaria más exhaustiva y extensa en el tiempo -que debe tramitar la Generalitat- al detectarse "efectos significativos sobre el medio ambiente, fundamentalmente relacionados con el riesgo de inundación en la zona de actuación", según señala la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y de la que se ha hecho eco Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), que alegará en contra de este proyecto.

Diez hectáreas, 6,38 megavatios

El proyecto, promovido por Ekhi Energy 14, SL, contempla la instalación de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes en siete parcelas del polígono 3 de Guardamar del Segura, en plena huerta tradicional junto a la N-332, con una superficie total de 9,71 hectáreas.

La instalación dispondrá de una potencia pico de 6,38 megavatios y una potencia nominal de 5,10 megavatios, compuesta por módulos organizados en 18 series de 30 paneles cada una, conectados a 17 inversores de 300 kilovatios y a un centro de transformación de 5.100 kilovoltamperios.

La energía generada se evacuaría mediante una línea subterránea de 20 kilovoltios de aproximadamente 575 metros de longitud hasta las instalaciones eléctricas de la planta de Clarios Iberia, situada a 350 metros de distancia. Todo el conjunto estaría protegido por un vallado perimetral permeable a la fauna de dos metros de altura máxima.

Sin embargo, el órgano ambiental determina que las parcelas se ubican en una zona catalogada con nivel cinco de peligrosidad de inundación según la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y la Confederación Hidrográfica del Segura, correspondiente a avenidas con periodos de retorno de 500 años y calados entre 1,20 y 1,50 metros. La última vez que esos terrenos quedaron bajo las aguas con unos calados muy aproximados a esos niveles fue en la dana de septiembre 2019.

Las fotografías aéreas de ese entorno en aquellos días muestran hectáreas y hectáreas de suelo de la margen izquierda del río Segura anegado por las aguas. La única parcela a la que no afectó fue a la de la fábrica de baterías, que cuando se construyó, mucho antes de que estuviera desplegada la legislación sobre inundabilidad, ya elevó el terreno sobre la rasante de la huerta más de dos metros, a la misma altura que la N-332 -desplazando con esa ocupación, al mismo tiempo los caudales hacia la carretera y el cauce viejo del Segura-.

Prohibidas por el Patricova

El trámite ambiental se va a llevar a cabo pese a que la propia resolución señala que en el suelo no urbanizable afectado por esta peligrosidad, la normativa Plan Territorial frente al Riesgo de Inundación (Patricova) prohíbe expresamente "las actividades de centro de producción de energía fotovoltaica". Además, la ubicación de placas solares y el vallado perimetral aumentarían la vulnerabilidad frente a inundaciones al producir un efecto barrera que obstaculiza el flujo desbordado del río Segura, pudiendo generar sobreelevación de los calados en el entorno. Normalmente las empresas que plantean cualquier tipo de actividad económica en la huerta intentan rebajar ese riesgo de inundabilidad proponiendo medidas correctoras. La más habitual elevar el nivel de los terrenos sobre el esto. Lo que garantiza que que no se inunden las instalaciones que proponen, pero ejerciendo más presión sobre el resto del territorio circundante inundable.

El mismo documento, además de advertir de que los suelos se ubican en una zona con el segundo mayor grado de peligrosidad de inundación que fija el Patricova, indican que también están en el ámbito del Plan de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

Clarios

Clarios Iberia opera en Guardamar del Segura desde 1976 una de las factorías más importantes de Europa en producción de baterías para automoción. La planta, ubicada junto a la carretera nacional N-332, pasó a operar bajo la marca Clarios tras la escisión de Johnson Controls en 2019 y actualmente emplea a unos 300 trabajadores, la mayor parte de ellos de Guardamar, además del trabajo indirecto que genera.

La empresa cuenta con un recinto de 157.514 metros cuadrados, de los cuales 33.778 metros están contruidos, con lo que, sobre el terreno, podría emplear su propia parcela, calificada como industrial, para levantar al planta solar.

En 2021 la Generalitat autorizó la ampliación de su capacidad productiva de 7,8 millones de baterías al año hasta 10 millones tras una evaluación específica del impacto en salud pública debido al uso de plomo en los procesos industriales, no sin polémica porque Ecologistas en Acción señaló que el procedimento no garantizaba que ese uso del plomo no generara impacto en el medio ambiente y destacó que no se había realizado evaluación alguna sobre el impacto de esas emisiones en el entorno durante las últimas décadas.

Los sindicatos mayoritarios con representación en la plantilla de la fábrica y el alcalde José Luis Sáez (PSOE) cuestionaron los argumentos de los conservacionistas sobre ese visto bueno porque estaban haciendo peligrar, en su opinión, puestos de trabajo, y mantuvieron que las implicaciones ambientales de la actividad eran secundarias, por lo que exigieron a la Generalitat, en aquel momento gestionada por la coalición de izquierdas del Botànic, que diera el visto bueno a la ampliación, como así sucedió poco después de esa reclamación pública.

Además, la ampliación fue condicionada por la Generalitat a que la empresa construyera un colector entre sus instalaciones y la depuradora de Guardarmar a la hora de verter sus aguas, que son depuradas previamente en la fábrica. En aquel momento se vertían al azarbe del Señor y después al cauce viejo del río Segura.

Inversiones

Más recientemente, en 2024, Clarios anunció una inversión de 200 millones de euros en sus plantas europeas, con la instalación de Guardamar prevista para aumentar en un 50 por ciento su producción de rejillas PowerFrame para baterías EFB, reforzando su capacidad para abastecer mercados europeos y de Oriente Medio, según anunció la propia compañía.

La factoría se especializa en baterías de arranque con tecnologías AGM y EFB, fundamentales para vehículos con sistemas Start-Stop y de creciente demanda en la transición hacia la movilidad híbrida. A lo largo de su historia ha fabricado más de 100 millones de baterías.