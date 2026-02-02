La Generalitat ofrece ocho viviendas en alquiler asequible en la calle Cervantes de Callosa de Segura

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha abierto el proceso para adjudicar, mediante régimen de alquiler asequible, ocho viviendas públicas en el edificio Nieves, de la calle Cervantes de Callosa de Segura.

Las viviendas están destinadas a unidades de convivencia formadas exclusivamente por jóvenes menores de 35 años; familias numerosas y monoparentales; unidades de convivencia que integren personas víctimas de violencia sobre la mujer; y para personas mayores de 60 años.

Gobierno valenciano

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha explicado que esta adjudicación “es el fiel reflejo de la política del Gobierno valenciano en esta materia, centrada en un necesario impulso de la vivienda pública en alquiler asequible para colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda digna”.

La EVHA, entidad dependiente de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, iniciará el proceso de adjudicación a partir de mañana, 2 de febrero.

Para poder acceder a estos inmuebles se deberán justificar unos ingresos mínimos suficientes que garanticen que el esfuerzo que suponga el abono de la renta del alquiler sin bonificar, más los gastos de comunidad, de la vivienda a que se opte con sus elementos vinculados, no supere el 25 % de sus ingresos. Estos deberán provenir de las rentas del trabajo o percepciones de la Seguridad Social.

Para poder optar a una de estas viviendas, se deberá estar inscritos como demandante, en el Registro de Vivienda de la Comunidad Valenciana (Decreto 106/2021, de 6 de agosto, del Consell, del Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas).

Alquileres

Respecto a la tipología de las viviendas ofertadas en Callosa de Segura, son de tres y cuatro dormitorios y todas cuentan con trastero. El precio aproximado de las rentas irá entre los 297 euros al mes y los 506, en función de la superficie de las viviendas. A estos importes hay añadir los gastos de comunidad. Toda la información se puede consultar en la página web de la EVHA www.evha.es.

Rechazo

La Generalitat adquirió el edificio al SAREB (el banco malo) para ampliar su planta de vivienda pública en 2020. El inmueble cuenta con 21 viviendas y se encuentra el centro del casco urbano. Su habilitación como vivienda protegida provocó rechazo social, alentado por el anterior alcalde Manuel Martínez Sirvent, que pidió a la Generalitat que no concentrara los alquileres en una sola localización pese a que la Administración autonómica no cuenta medios materiales para adquirir viviendas diseminadas por bloques y se hizo con ese edificio con ventajas porque se trata de activos de bancos rescatados de la crisis del inmobiliaria de finales de los años 2000. Cinco mil vecinos firmaron en ese mismo sentido en una campaña xenófoba contra las nuevos residentes.