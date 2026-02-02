Un Mercado Medieval en Orihuela de récord: estas son las cifras de asistentes

Éxito de asistencia en el Mercado Medieval de Orihuela, que se ha celebrado este fin de semana, consolidándose un año más -y ya van 26- como uno más grandes, antiguos y reconocidos de España y uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana.

Como ya suele ser costumbre, las inclemencias meteorológicas hicieron acto de presencia. En esta ocasión, el viento fue uno de los protagonistas. Incluso, la alerta naranja hizo que una de las citas más emblemáticas del municipio se suspendiera durante la mañana del sábado, en una jornada en la que se alcanzaron rachas de 80 Km/h en el casco urbano y hasta 123 km/h en el Seminario, según los registros de MeteOrihuela.

Con todo, no consiguió eclipsar las ganas de tres días de fiesta, convivencia e historia en un evento que sumerge a la ciudad en el medievo con más de 300 paradas de artesanía y productos y un sinfín de actividades y recreaciones con el centro histórico como telón de fondo. Desde tabernas con una amplia oferta gastronómica hasta espectáculos en vivo que propician una experiencia inmersiva a través de juegos, campamentos de época, exhibiciones de cetrería y torneos de caballeros, incluyendo una granja de animales, camellos y burritos.

Prueba de esa atracción para oriolanos y visitantes -tanto de la comarca como de otras comunidades autónomas y del extranjero- son las cifras alcanzadas en alguno de los museos, con apertura especial para la ocasión con la idea de mostrar el rico patrimonio histórico y cultural de la capital de la Vega Baja.

Solo el Museo de Arte Sacro alcanzó 23.977 visitas durante las jornadas medievales, todo un récord que da cuenta de la magnitud del evento. El registro contabiliza las entradas vendidas para acceder a las salas de pago y a la catedral, aunque el grueso de asistencia se produjo en la atractiva exposición -gratuita y temporal- Campanas. La voz de Dios, que permite que el público pueda ver de cerca y hasta tocar las cinco campanas de la seo antes de que regresen a la torre campanario tras un proceso de restauración que inició el Obispado después de que una de ellas se cayera en plena misa de Domingo de Ramos, con la suerte -o milagro- de que lo hiciera hacia dentro de la torre, sin que hubiese que lamentar daños.

Número de visitas en el Museo de Arte Sacro / Información

A finales de mayo, las cinco campanas catedralicias descendieron con una grúa los 90 metros que hay desde la cumbre del campanario para trasladarlas a los talleres Tradición en Relojes y Campanas de Murcia, la empresa de campaneros que trabaja para la Diócesis y que ha sido la encargada de llevar a cabo la mejora, fundiendo una de ellas, que estaba rajada, y limpiándolas con chorros de arena para dejarlas como en su origen.

Las piezas, del siglo XVII y XVIII, recién restauradas se exhiben espectaculares, en color bronce dorado, y sorprendentes por su gran tamaño en una muestra impactante que se ha convertido en una oportunidad única para contemplar un patrimonio inmaterial de gran relevancia que se puede disfrutar contextualizado con documentos históricos, así como otras piezas artísticas como la Cruz de los Conjuros, del siglo XVIII, y las tres campanas góticas de la rueda de la catedral oriolana, descubiertas recientemente.

Así han quedado las campanas de la Catedral de Orihuela tras su restauración / Áxel Álvarez

La Casa Museo Miguel Hernández, uno de los espacios más visitados de la ciudad, con una media anual de unos 35.000 visitantes, ha registrado 8.265 visitas durante este fin de semana, pudiendo además contemplar la exposición Indómito, una muestra cubista y colorista sobre un "indomable" Miguel Hernández que recoge 27 obras del artista Fernando Somé sobre la vida, compromiso y trayectoria del poeta oriolano.

Gran impacto

El Ayuntamiento, por su parte, ha comunicado una afluencia masiva de visitantes, que ha calificado de histórico, y un importante impacto turístico, cultural y promocional para la ciudad. Las oficinas de Turismo, tanto la del centro como el Kiosco de la Glorieta, han registrado un incremento del 291,23 % en la atención a visitantes con respecto a la edición anterior. Este dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el kiosco permaneció cerrado el sábado por la mañana debido al temporal de viento.

En cuanto a la procedencia, la mayoría de los visitantes atendidos han llegado desde la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque también se han registrado visitas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Respecto al turismo internacional, han destacado visitantes del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Francia y Alemania, así como de países como Canadá y Japón, muchos de ellos residentes en Orihuela Costa.

Promoción turística

La promoción del Mercado Medieval ha tenido además un impacto muy destacado en el entorno digital, tanto a través de los canales oficiales del Ayuntamiento como de los perfiles específicos de Orihuela Turística, que han desarrollado una campaña intensiva previa y durante el evento.

Las publicaciones relacionadas con el Mercado Medieval han alcanzado decenas de miles de visualizaciones por publicación, con contenidos que han superado las 50.000 visualizaciones y un crecimiento muy significativo de la interacción. Las visualizaciones en Facebook han aumentado un 243 %, mientras que en Instagram el incremento ha sido del 287 %.

De forma global, el conjunto de publicaciones vinculadas al Mercado Medieval ha generado más de un millón de visualizaciones, decenas de miles de interacciones y un notable aumento del alcance entre seguidores y no seguidores, reforzando la proyección turística de Orihuela a nivel regional, nacional e internacional.

De manera complementaria, la Concejalía de Turismo, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), ha desarrollado una campaña de promoción turística específica, reforzando la difusión del evento y su proyección exterior. Esta acción promocional ha contado con una inversión de 1.000 euros en publicidad en Facebook e Instagram, alcanzando un total de 885.380 impresiones y un alcance de 469.154 personas.

Como resultado de esta campaña, se han generado 24.092 visitas a la página web específica del Mercado Medieval, integrada dentro del portal de Orihuela Turística, lo que confirma el elevado interés suscitado por el evento y la eficacia de la estrategia digital desarrollada desde el área de Turismo.

Redes sociales

Además, al margen de la campaña publicitaria, el viernes se publicó un reel de la inauguración, que ha obtenido más de 18.000 visualizaciones en Instagram, más de 89.000 visualizaciones en Facebook y más de 68.000 visualizaciones en TikTok, ampliando de forma notable la difusión del evento en distintas plataformas sociales.

En el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 2 de febrero, las publicaciones relacionadas con el Mercado Medieval han alcanzado un total de 990.203 visualizaciones en Facebook. Un dato significativo es que el 90 % de las personas que visualizaron estos contenidos no eran seguidoras de la cuenta de Facebook de la Concejalía de Turismo, lo que evidencia la capacidad del evento para llegar a nuevos públicos más allá del ámbito habitual.

Asimismo, los datos de Google Analytics reflejan que la procedencia de los usuarios interesados en los contenidos del Mercado Medieval ha sido mayoritariamente de Valencia, Madrid, Alicante, Torrevieja, Murcia, Barcelona y Orihuela, confirmando la amplia difusión territorial y el atractivo turístico del evento.