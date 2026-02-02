TORREVIEJA
Torrevieja invertirá 2,1 millones en el contrato de mantenimiento y reparación de colegios en los próximos cuatro años
El concurso abarca los 16 centros de Infantil y Primaria públicos con los que cuenta la ciudad y Centro de Educación de Adultos
El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado el expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de los centros educativos públicos del municipio de Infantil y Primaria. Un concurso público que tiene el objetivo de garantizar el correcto estado de conservación, la seguridad y el funcionamiento de las instalaciones educativas. El contrato tendrá una duración de 4 años más uno prorrogable. El valor estimado del contrato con la prórroga y las modificaciones es de 2.167.763 euros (IVA incluido).
Dará cobertura a 15 centros educativos actualmente en funcionamiento y a un nuevo centro de próxima apertura, incluyendo colegios de Educación Infantil y Primaria, el Centro de Educación de Adultos y las zonas exteriores de los colegios n.º 14, n.º 15 y n.º 16. El contrato excluye las aulas prefabricadas de estos tres últimos. Las competencias de mantenimiento de los centros de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato los mantiene la Generalitat Valenciana.
Integral
El servicio contempla un mantenimiento integral de los edificios y de todas sus instalaciones, con actuaciones tanto preventivas como correctivas. Entre los trabajos incluidos se encuentran la conservación y reparación de instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, climatización, redes de calefacción, sistemas de protección contra incendios, carpinterías, cerramientos, cubiertas, pavimentos, patios escolares, pistas deportivas, parques y juegos infantiles, así como trabajos de albañilería, pintura e impermeabilización.
Uno de los aspectos más destacados del contrato es la prestación de un servicio de guardia permanente, operativo las 24 horas del día durante todo el año, que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia o emergencia que pueda afectar a la seguridad o al normal desarrollo de la actividad educativa.
Los trabajos se estructurarán en dos modalidades: por un lado, el mantenimiento incluido en un canon mensual, que abarca las labores preventivas, técnico-legales y las reparaciones dentro del periodo de garantía; y por otro, los trabajos correctivos específicos, que se ejecutarán mediante partes de trabajo supervisados por los técnicos municipales para reparaciones, reposiciones o actuaciones fuera del periodo de garantía legal.
Mejoras
El Ayuntamiento asegura que el contrato "incorpora importantes mejoras" respecto a anteriores licitaciones, como la inclusión del mantenimiento de zonas verdes, jardines y huertos escolares, siempre que no estén cubiertos por otros contratos municipales, así como la realización de inspecciones técnicas obligatorias a través de entidades de control autorizadas (OCA). También se prevé una mejora en la cualificación del personal adscrito al servicio.
El incremento del presupuesto previsto se justifica por el aumento de los costes salariales y del salario mínimo interprofesional, el encarecimiento de materiales y energía, el incremento del número de centros educativos, la adaptación a nuevas exigencias normativas y la subrogación del personal del contrato anterior. En total ocho trabajadores.
