La Virgen del Perdón de Orihuela vuelve a los altares

La Cofradía del Perdón de Orihuela pretende recuperar el culto diario que siempre tuvo María Santísima del Perdón desde su llegada a la ciudad en 1953. Por aquellos años tenía altar propio en la antigua iglesia de San Gregorio, hoy parroquia de San Vicente Ferrer, donde se mantuvo hasta finales de la década de 1970.

La gran devoción que tienen los cofrades del Perdón -y en general los devotos oriolanos- es la principal motivación de su vuelta a los altares, explican desde la cofradía que en mayo cumplirá 99 años.

La imagen se trasladará este martes desde el Museo de Semana Santa hasta la catedral, donde a partir de ahora, y durante todo el año, recibirá culto en la capilla de Nuestro Padre Jesús de la Caída.

La procesión comenzará a las 20:30 horas, saliendo desde el museo hacia la plaza Dr. Jaime Sánchez para continuar por la calle Ballesteros Villanueva, Alfonso XIII, plaza de la Soledad y calle Ramón y Cajal hasta llegar a la Puerta del Loreto de la seo, en un itinerario amenizado por la Unión Musical de Benferri.

Así, podrá venerarse junto a la imagen titular de la cofradía, Nuestro Padre Jesús de la Caída, obra de Francisco Salzillo (1754). Como curiosidad, la procesión del Perdón -cada Martes Santo-, cuyo origen data de 1852, es una de las más antiguas de la provincia.

La imagen

La persecución religiosa del verano de 1936 derivó en la destrucción de un gran número de imágenes religiosas, retablos y daños en diversos templos, conventos y monasterios de la capital de la Vega Baja, entre ellos buena parte de los pasos procesionales de Semana Santa. Esta situación motivó que, tras la conclusión del conflicto bélico, se encargaran nuevas tallas a escultores de prestigio en el ámbito nacional, lo que a su vez conllevó una apertura en lo que respecta a los estilos artísticos que supuso la ruptura con los tradicionales modelos salzillescos.

Un buen ejemplo fue el encargo en 1952 de una Virgen Dolorosa al escultor vasco Quintín de Torre, que supuso para el arte en la Semana Santa de Orihuela una apertura a nuevos estilos distintos a los conocidos anteriormente, a lo que contribuyó la composición del paso procesional de palio diseñado para albergar a esta imagen, compuesto en plata y con el bordado como protagonista, que conllevó también en sí mismo una relevante innovación en las tradicionales celebraciones pasionarias.

La imagen supuso una revolución en las procesiones oriolana / TONY SEVILLA

De hecho, fue la primera virgen bajo palio de la Pasión oriolana, en donde se combina la orfebrería valenciana con el trono procesional de Manuel Orrico, el palio y el manto de bordados lorquinos y la escultura del norte de España, en un diseño característico sevillano.

A nivel local, la popularidad de la talla de Quintín de Torre comprada por la Cofradía del Perdón ha motivado la realización de otras nuevas inspiradas en ella. Es el caso de la reproducción en tamaño menor realizada por el maestro belenista José Manuel Zambrana para el trono procesional del Cristo del Calvario o el estandarte del tercio de nazarenos de María Santísima del Perdón, pintado por el artista cartagenero Miguel Llamas -Minaya-.

La Cofradía del Perdón

La cofradía sorprendió la pasada Semana Santa poniendo banda sonora a su procesión, con más de 70 marchas que fueron desde la intensidad de El Calvario hasta la dulzura de La Verónica. Cada paso resonó con melodías interpretadas por casi 400 músicos de las mejores agrupaciones musicales procesionales como la Agrupación Musical "La Samaritana y Cristo de la Sangre", de Totana; "El Perdón", de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y "Virgen de la Amargura", del Paso Blanco de Lorca.

Un viaje musical y emocional donde cada nota cuidadosamente seleccionada acompañó a las imágenes a su llegada y entrada al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

Manuel Franco, que fue Caballero Cubierto en 2023, ha sido recientemente reelegido como su presidente.