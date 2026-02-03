Almoradí suma 482 habitantes más en el último año

Almoradí cuenta con 23.430 habitantes, lo que supone un incremento de 482 personas con respecto al ejercicio anterior, según los datos oficiales del área de Censo y Estadística del Ayuntamiento a 31 de diciembre, consolidando una evolución demográfica estable, equilibrada y sostenible, según ha comunicado el Consistorio.

Estos datos son los que la Administración local remite al Instituto Nacional de Estadística (INE) para la elaboración del padrón continuo, siendo posteriormente el propio INE el encargado de depurar, contrastar y actualizar la información con los datos que obran en su poder, por lo que se trata de la información municipal previa resultante del trabajo técnico realizado a nivel local.

Este crecimiento responde a una evolución moderada y sostenida, basada tanto en el saldo natural como en el movimiento de altas y bajas, y viene acompañado de un importante trabajo de control, inspección y depuración del padrón, con el objetivo de garantizar la fiabilidad de los datos. La población empadronada mantiene un equilibrio prácticamente paritario por sexos, con 11.769 hombres y 11.661 mujeres, reflejo de una estructura poblacional estable y homogénea.

Diversidad internacional

Del total de población empadronada, 17.296 personas son de nacionalidad española, manteniéndose como el grupo mayoritario. Entre las nacionalidades extranjeras más representadas, figuran Marruecos, con 3.074 residentes, Reino Unido, con 586, y Colombia, con 541 residentes.

El análisis del último ejercicio muestra una evolución contenida y equilibrada de las principales nacionalidades, destacando el incremento de población española, con 249 nuevos empadronados, seguida de Colombia (+46) y Venezuela (+44).

En el caso de la población marroquí, los datos reflejan una estabilización del número de empadronados (+26 en los últimos cuatro años), con una variación muy moderada, lo que se enmarca dentro del proceso general de revisión, comprobación y actualización permanente del padrón municipal.

Este trabajo incluye la verificación efectiva de la residencia real de las personas empadronadas, mediante informes y comprobaciones realizadas por los servicios municipales y la Policía Local, garantizando que todas las inscripciones cumplan los requisitos legales establecidos, con independencia de la nacionalidad.

Asimismo, se mantiene un ligero descenso de la población británica, una tendencia que se viene observando desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y que confirma un reajuste progresivo de esta comunidad. Por su parte, Rumanía registra una variación mínima, con un descenso de 8 personas, dentro de fluctuaciones poco significativas.

Además, se registraron 183 nacimientos, de los cuales 124 correspondieron a población española y 59 a población extranjera, con 97 niños y 86 niñas. En el mismo periodo se contabilizaron 161 defunciones, lo que arroja un saldo natural positivo, reforzando la estabilidad demográfica del municipio.

Control, inspección y depuración

A lo largo de 2025 se produjeron 1.462 altas en el padrón municipal y 1.165 bajas, resultado tanto del movimiento natural de la población como del trabajo técnico desarrollado por el área de Censo y Estadística. Destaca especialmente la labor de verificación e inspección, que ha dado lugar a 292 bajas por inscripciones indebidas o caducadas tras las comprobaciones oportunas y 40 solicitudes de empadronamiento denegadas por no cumplir los requisitos establecidos.

Este trabajo, según el Ayuntamiento, garantiza el rigor, la legalidad y la fiabilidad del padrón municipal, asegurando que los datos reflejen la realidad poblacional del municipio.

Desde el Consistorio se valora positivamente esta radiografía demográfica, que muestra un crecimiento moderado, controlado y sostenible, fruto tanto de la evolución natural de la población como de una gestión responsable, objetiva y transparente del padrón.

Estos datos permiten seguir planificando los servicios públicos, las políticas sociales y las infraestructuras municipales con criterios de equilibrio, convivencia y atención a las necesidades reales de la ciudadanía.