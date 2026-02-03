La Cruz de Callosa de Segura vuelve a la calle: ocho años para 150 metros

La Cruz de Callosa de Segura ha vuelto a la calle. Pero no de la misma forma que ocupaba el espacio público de la Plaza de España, de donde fue retirada hace ahora ocho años. El controvertido monumento está ubicado desde primera hora de la mañana de este martes en la calle Cervantes con Maestro Albert, en un lateral de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, en el centro del casco histórico callosino sobre un suelo privado de la iglesia, en el que se ha habilitado una valla perimetral.

Más discreto

El emplazamiento es más discreto que el de Plaza de España, principal espacio público de Callosa de Segura, junto a la iglesia de San Martín Obispo y al Ayuntamiento. De ahí fue retirada a finales de enero 2018, en función de un acuerdo de pleno para dar cumplimiento a la ley de Memoria Histórica, en medio de un enorme despliegue policial y manifestaciones de ultraderecha. Apenas hay 150 metros de distancia a pie entre el antiguo emplazamiento y el actual. Aunque la oposición a la retirada tenía sus raíces en colectivos católicos locales, que aglutinaron a buen número de vecinos y que sobre todo apelaban a la tradición de permanencia del símbolo en el mismo lugar desde hacía más de setenta años, tras la Guerra Civil.

La Cruz ha vuelto, y es la misma, pero no es igual. En la peana ya no figuran ni los lemas ni inscripciones falangistas ni los nombres de los que cayeron por el bando sublevado en la Guerra Civil. De hecho, para cumplir la ley, no hay mensaje alguno.

El regreso de la cruz con el que se da carpetazo a una polémica de una década -el acuerdo plenario se remonta a 2016-, ha sido posible, como avanzó INFORMACIÓN, gracias a una negociación entre el actual equipo de gobierno -que reúne a formaciones de izquierdas como el PSOE y a un partido de derechas, la UCIN-, con la Diócesis y el visto bueno del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. IU, con un único concejal, y que forma parte de ese tripartito, se opuso a la concesión de la licencia en junta de gobierno.

Después que los colectivos en defensa de la cruz hayan perdido cada uno de los recursos judiciales presentados para rechazar la retirada del símbolo, la Iglesia ha defendido su nueva colocación exclusivamente como monumento católico, sin más connotaciones, mostrando su voluntad de que, al menos, pudiera exhibirse públicamente. Es un buen acuerdo para ambas partes. Al menos así lo interpretan fuentes del PSOE en el equipo de gobierno.

Visto y no visto

La instalación de este martes ha sido un visto y no visto. Sin anuncio previo, ni recibimiento. Ni a favor ni en contra. Aunque el permiso para cortar la calle estaba concedido hasta mediodía, entre las siete y las ocho de la mañana la Cruz ya estaba en el sitio.

La plataforma de los custodios de la Cruz de Callosa de Segura, muy beligerante en el tema durante este tiempo, ha acatado las directrices del Obispado sin alimentar más la polémica, aunque no creen que este haya sido el mejor acuerdo. Pero públicamente no se ha pronunciado. Su lucha todos estos años abanderaba que la Cruz es exclusivamente un símbolo católico y debía volver a su emplazamiento original. Antes de su retirada llegaron a realizar guardias de custodia para visibilizar su rechazo a la decisión.

Videovigilancia

La Iglesia ha ubicado un dispositivo de videovigilancia en la misma pared de la ermita y otras cámaras de control de tráfico municipales también "miran" hacia el monumento. Más que nada porque el lugar escogido nunca ha sido el rincón más limpio del tramo de la calle.

El tramo era un ir y venir de vecinos que se paraban frente a la Cruz, expuesta estos años en el Museo del Cáñamo, para después ser trasladada al cementerio. Los caídos, los mismos que nombraba al pie de la Cruz la antigua peana, conservan su propio homenaje ahora en el cementerio, que es de titularidad parroquial.

De nuevo en la calle, la instalación del monumento, ha sido el principal motivo de conversación a primera hora de este martes en Callosa de Segura. La Cruz se encuentra ahora a pocos metros de la entrada del Colegio Primo de Rivera y a los callosinos, ya se sabe, les gusta comentar la jugada.

[Noticia en elaboración]