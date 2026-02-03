Pilar de la Horadada denuncia esperas de seis horas para descargar sus camiones de basura en la planta de Dolores

La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos de Pilar de la Horadadaha trasladado al Ayuntamiento, y éste último al Consorcio Vega Baja Sostenible los continuos problemas que, a su juicio, están sufriendo en la planta de transferencia de residuos de Dolores desde antes del verano centrados en las operaciones de descarga de residuos y en la clasificación de los enseres.

Los trabajadores están realizando jornadas laborales de más de doce horas porque se paraliza y retrasa la descarga y en ocasiones se devuelve a Pilar de la Horadada desde Dolores sin descargar los residuos que transportan los camiones. Los registros de actividad revelan que esas "anomalías sistémicas", en palabras del Consistorio pilareño, que no se han solucionado aún.

Vista aérea de la planta de tranferencia de basuras de Dolores situada en el polígono industrial Las Azarbes / INFORMACIÓN

Tiempo promedio

Como ejemplo señalan que el tiempo medio de espera en la planta que ha pasado de 20 minutos a 3 horas (y algunos días hasta casi 6 horas) o la vulneración de la Ley de Riesgos Laborales y la Normativa de Seguridad Vial y Transporte; que afecta a los descansos de los conductores, las horas extraordinarias, la ruptura de planificación o el tiempo de presencia injustificado, según figura, además en las reclamaciones que el Ayuntamiento ha hecho por escrito a la gerencia de la UTE que gestiona los residuos comarcales por adjudicación del Consorcio público.

También cuestiona Pilar de la Horadada el rechazo que hace la planta de transferencia de Dolores a los colchones que se llevan desde Pilar de la Horadada. Los redirigen hacia la planta de Cañada Hermosa, en Murcia, porque argumentan que no son enseres; cuando la Lista Europea de Residuos clasifica a los muebles y colchones como enseres domésticos en general, ya que forman parte de los enseres domésticos y son residuos sólidos urbanos, según la legislación de residuos, por lo tanto, deben de recogerlos en la planta de Dolores.

"Nefasta operativa"

El alcalde José María Pérez señaló en este sentido a INFORMACIÓN que Pilar de la Horadada “no debe dinero al Consorcio y siempre ha satisfecho las cuotas y los pagos en tiempo y forma, además somos el tercer municipio en aportación económica (anualmente 1,9 millones de euros) y “no entendemos que se nos esté perjudicando de esta manera con la nefasta operativa de este Consorcio en la gestión de las descargas de los residuos”. Desde el Ayuntamiento pilareño exigen al consorcio una solución urgente “antes de que lleguen temporadas de Semana Santa y Verano, en las que la población aumenta considerablemente”.

Pilar de la Horadada es el tercer municipio por volumen de toneladas de basura en la comarca y es el que más coste debe asumir del traslado de las basuras a la planta de Dolores, dado que el municipio está justo al sureste de la Vega Baja y Dolores en el extremo noroeste: cuarenta kilómetros de distancia.

Descarga de un camión de residuos de la fracción resto en la planta de transferencia de Dolores / INFORMACIÓN

Separación voluntaria

En el mismo sentido, los servicios jurídicos municipales, vista la congestión de la planta de transferencia de Dolores y el aumento de los costes, está estudiando los estatutos del Consorcio para hacer frente al artículo 29 que plantea la separación voluntaria por alguno de los entes consorciados, comunicándolo previamente, estando al corriente de los pagos y no perjudicando los intereses del organismo.

Los problemas de demora en la planta de transferencia de Dolores también han sido denunciados por el Ayuntamiento oriolano, que además también ha señalado públicamente que se plantea dejar el Consorcio, formado por los 27 municipios de la comarca, la Generalitat y la Diputación, aunque en su caso esgrime el empeño del organismo público por ubicar la planta comarcal de residuos en Torremendo (Orihuela). Algo que rechaza el municipio.