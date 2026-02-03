Detenido en Formentera del Segura un miembro de un grupo criminal extranjero dedicado a dar "vuelcos" de droga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 31 años de edad como presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal, tras haberse descubierto su participación en el asalto a una vivienda ubicada en Orihuela, en donde, junto con otros cinco individuos, todos ellos encapuchados y haciéndose pasar por agentes de la autoridad, amordazaron, torturaron y dispararon a dos varones, causándoles heridas de suma gravedad.

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando dos varones fueron hallados en un domicilio de Orihuela con graves lesiones, causadas por seis individuos encapuchados que entraron por la fuerza en su vivienda para después atarles y amordazarles.

Seguidamente, con la presunta intención de obtener algún tipo de información, les propinaron diversos golpes, empleando para ello palos u objetos similares, llegando incluso a dispararles con armas cortas en la pierna y en la cabeza a uno de ellos durante el transcurso de la detención ilegal llevada a cabo en el domicilio.

Dado el estado en el que se encontraban las víctimas, a uno de ellos se le trasladó al Hospital Vega Baja, donde fue operado de urgencias, y al otro, debido a la gravedad de las lesiones, al Hospital General de Elche, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Armas, máscaras y óxido nitroso

La Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Orihuela se hizo cargo de la investigación. Las primeras pesquisas les llevaron hasta la cercana localidad de Formentera del Segura, por lo que establecieron contacto con la Policía Local, que aportó información relevante.

De este modo, los agentes consiguieron dar con el paradero de uno de los investigados, que, a pesar de contar con varias viviendas en otras poblaciones cercanas, tenía su principal residencia en este municipio.

Así, se estableció un dispositivo en el lugar orientado a la localización y detención del investigado, consiguiendo finalmente arrestarle cuando se disponía a marcharse con su vehículo.

Posteriormente, una vez obtenida la autorización judicial pertinente, se practicó una entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se halló gran cantidad de efectos relacionados con el delito investigado: dos armas cortas simuladas tipo pistola y revolver con diversa munición de balines, un arma larga tipo subfusil de airsoft, 17.000 gramos de óxido nitroso en botellas de diferentes capacidades, tres espadas tipo katana, cuatro cuchillos de grandes dimensiones, un machete, dispositivos de geolocalización, guantes y máscaras de disfraz, dos máscaras antigás, una luz estroboscópica de color azul tipo sirena policial, una funda con un logotipo en el que se leía "Policía Nacional", gran cantidad de teléfonos móviles, tres botes de espuma de poliuretano, cinta de embalaje, bridas y una cizalla.

Además, se incautó una pequeña cantidad de sustancia estupefaciente, 14 gramos de marihuana, 19,73 gramos de bellotas de hachís y 77,2 gramos de hachís, junto con una balanza de precisión.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela.

"Vuelcos" por encargo

El resultado de la investigación reveló que el arrestado era presuntamente el eslabón nacional de un grupo criminal extranjero especializado en dar "vuelcos" o atracos a otras bandas criminales, relacionadas principalmente con el narcotráfico u otras actividades delictivas propias de las bandas transnacionales, para lo que se hacían pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El detenido sería la persona encargada de proporcionar en la zona la infraestructura suficiente para que se llevasen a cabo las acciones criminales concretas. De ahí que se hallase en su domicilio todo tipo de efectos necesarios para su ejecución, siendo muy característico el hallazgo de varias botellas de óxido nitroso, que se utilizan para adormecer a sus víctimas, delatando sin ninguna duda -afirma la policía- su peligrosidad y especialización, al no ser un elemento comúnmente utilizado por otras bandas.

El resto de la banda criminal era traída desde fuera de España para realizar el "trabajo" concreto, desplazándose al lugar donde debían actuar. Allí, contactaban con el detenido, que, conocedor de las víctimas y su entorno, les abastecía con lo necesario para consumar la acción criminal. Después, nuevamente, se marcharían del país eludiendo así la acción policial.