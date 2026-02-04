La calefacción en el colegio Playas de Orihuela se atasca: el "enganche" al gas de obra desde 2017 deja una deuda de 200.000 euros

La calefacción en el CEIP Playas de Orihuela se atasca. Una deuda de 200.000 euros dificulta resolver el problema del suministro. El centro escolar llevaba "enganchado" al gas de obra desde que se abrió en 2017 en su ubicación actual -antes estuvo en barracones durante 16 cursos en la calle Níspero, parcela que ahora alberga al Número 20- hasta que la empresa suministradora se dio cuenta hace unos meses, hizo cálculos y solicitó al Ayuntamiento que le pagase lo adeudado por el gasto de gas durante ocho años, por lo que el Consistorio tiene que hacer frente a un gasto nada desdeñable e imprevisto, teniendo en cuenta además la burocracia administrativa para solventar este tipo de contratiempos. Un pago que, según fuentes municipales, se está negociando.

En este contexto, el Ayuntamiento ha adjudicado un mes y medio después de su licitación el contrato para dotar de gasoil a 16 de los 20 colegios que hay en el municipio. Gas Natural Comercializadora se ha hecho con el concurso por 16.940 euros durante un año, con la posibilidad de una prórroga. Un contrato que el Consistorio denominó "puente", siendo provisional y estrictamente temporal hasta que se adjudique el plurianual, que está en tramitación, respondiendo a "la necesidad urgente de asegurar la continuidad del servicio público educativo", según la propia Administración local.

Fuentes municipales explicaron a mediados de diciembre que con este contrato puente lo que se hace es llenar todas las calderas hasta que se adjudique el contrato definitivo, que será "en breve".

Contrato "puente"

"Debido al descenso acusado de las temperaturas y al aumento de casos de gripe estacional y otras infecciones respiratorias en la población escolar, se considera imprescindible mantener la calefacción activa para proteger la salud y bienestar del alumnado y personal docente", justificó la propuesta que llegaba tras las protestas de la comunidad educativa.

El propio expediente incidía en "la urgencia de la situación actual" y en una "necesidad inaplazable", ya que "la falta de este suministro podría ocasionar riesgos para la salud pública y perturbaciones graves en la prestación del servicio educativo, lo que fundamenta la actuación inmediata conforme al principio de eficiencia en la gestión pública".

Asimismo, insistía en que "la necesidad de su contratación no se ha podido prever", ya que este tipo de contrataciones se limita a situaciones imprevistas, y en este caso las críticas arreciaron por una mala planificación al no llegar a tiempo del contrato definitivo antes de que el frío se colara en las aulas.

En concreto, el suministro se garantizaría en 16 de los 20 colegios públicos: Fernando de Loaces, Josefina Manresa, Antonio Sequeros, Rincón de Bonanza, Manuel Riquelme (Hurchillo), Los Dolses, San Bartolomé, Miguel Hernández, Virgen de la Puerta, Virgen de los Desamparados, Ntra. Sra. de Monserrate (Molins), Ntra. Sra. del Pilar (La Campaneta), Ntra. Sra. de Belén (La Aparecida), Maestro Ismael García (La Murada), Azahar (La Matanza) y Virgen de Monserrate (Torremendo).

Ni rastro del Playas de Orihuela en el listado, pese a ser el primero en dar la voz de alarma. Después, más centros fueron reaccionando en cascada, incluida una protesta por parte del Miguel Hernández. El motivo era que la caldera de este centro no necesita gasoil para su funcionamiento, sino que es con gas, saliendo ahora a la luz además la deuda de 200.000 euros, a lo que se suma que la propia caldera está rota desde marzo de 2024.

Para más inri, no hay contrato para el mantenimiento de los centros educativos, lo que cada mes genera múltiples quejas. El concejal de Educación, Vicente Pina, manifestó a este periódico que el nuevo contrato, el primero que habrá de estas características, tendría un presupuesto que rondaría el millón de euros. La intención entonces era que estuviera en funcionamiento en el último cuatrimestre de 2025, algo que no se ha producido.

Una protesta al día

Esta "grave situación" hizo que la comunidad educativa del colegio Playas de Orihuela comenzara hace más de una semana una protesta diaria para visibilizar los ya 127 días consecutivos sin tener calefacción, además de iniciar una campaña de recogida de firmas.

El conflicto por esta carencia, durante más de cuatro meses sin suministro de gas y con el sistema inoperativo desde 2024, afectando directamente al bienestar y a la salud del alumnado y del personal docente, según ha comunicado la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro, ha hecho que la Conselleria de Educación tramite una incidencia, aún por resolver, y que el Síndic de Greuges abra una investigación para pedir información a las administraciones implicadas.

Incluso, el mes pasado las familias del colegio Playas de Orihuela se organizaron para comprar calefactores ante la inacción del Ayuntamiento, reclamando al Consistorio "una solución inmediata, real y verificable".

Esta misma semana Cambiemos ha lamentado que el centro lleve desde el 7 de enero esperando la autorización de la Concejalía de Educación para que el AMPA pueda adquirir con recursos propios aparatos de aire acondicionado, sin que hasta la fecha se haya recibido ninguna respuesta.

Para la formación, esta no es una solución adecuada, ya que ni el centro ni el AMPA deberían verse obligados a invertir recursos propios para cubrir una responsabilidad que es competencia directa del Consistorio. No obstante, "llegados a este punto, podría al menos contemplarse como una solución intermedia y temporal ante la pasividad municipal", añade el grupo municipal, que concluye que "esta falta absoluta de comunicación demuestra una preocupante dejación de funciones y bloquea cualquier posibilidad de avanzar hacia una solución definitiva para el centro, prolongando innecesariamente una situación que afecta directamente al bienestar y a la salud de la comunidad educativa".