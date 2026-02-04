Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gala nacional de Drag Queen de Torrevieja contará con las actuaciones de Drag Sethlas y Drag Liak

El Auditorio Internacional de Torrevieja acogerá este esperado evento del carnaval

Concurso Nacional Drag Queen "Ciudad de Torrevieja" 2025

Aquí las imágenes del XVI Concurso Nacional Drag Queen "Ciudad de Torrevieja" 2025 / JOAQUÍN CARRIÓN

O. Casado

Uno de los eventos más esperados del Carnaval de Torrevieja es sin duda la gala Drag Queen, que este año vivirá su XVIII edición.

Este evento de proyección nacional reúne a numerosos visitantes durante esta semana que no quieren perderse el espectáculo de baile, maquillaje, vestidos y tacones imposibles. 

Programación de la gala Drag Queen de Torrevieja

El sábado, 7 de febrero, se iniciará con una pre fiesta a las 19.00 horas en el Auditorio Internacional de Torrevieja con música, photocall, máquina 360 y sesiones de Djs locales.

A las 21.00 horas dará comienzo la gala que estará dirigida por Margarita “Kalifata”, subcampeona de la quinta temporada de Drag Race España, que conducirá una noche cargada de espectáculo, humor y fantasía.

El evento contará con la presencia de artistas de reconocido prestigio, procedentes de distintos puntos de España, como Canarias, Málaga o Murcia, consolidando esta gala como una de las más importantes del circuito drag nacional. Entre las actuaciones más esperadas se encuentra la de Drag Sethlas, ganador de la Gala Drag Queen “Ciudad de Torrevieja” 2017, doble vencedor de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria y ganador de Drag Race España: All Stars. 

También actuará Drag Liak, primer clasificado del Concurso Drag 2025 de Las Palmas de Gran Canaria, considerado uno de los grandes referentes actuales del arte drag.

Las entradas se pueden comprar a través de la web de la Concejalía de Cultura de Torrevieja.

