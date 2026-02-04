Llamamiento en Orihuela a una atención más humana e integral contra el cáncer

El Ayuntamiento de Orihuela ha conmemorado este miércoles el Día Mundial contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto que, debido a las condiciones meteorológicas, ha tenido lugar en el salón de plenos, a cargo de Conchi Martínez Bravo, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Orihuela, que ha puesto el acento en el profundo impacto que supone un diagnóstico de cáncer, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en el ámbito personal, familiar, social, laboral y emocional.

El texto ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una atención oncológica más humana e integral, que sitúe a la persona en el centro del sistema, escuche su voz y tenga en cuenta sus necesidades a lo largo de todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la supervivencia o los cuidados al final de la vida.

Asimismo, ha destacado la importancia de garantizar el derecho de cada paciente a comprender su situación, participar en la toma de decisiones y contar con apoyos psicológicos y sociales, así como de cuidar a quienes cuidan.

Al acto han asistido la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, acompañada por otros concejales de la Corporación municipal, así como representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer en Orihuela, la Asociación Más Vida, pacientes, familiares y distintos colectivos sociales que han querido mostrar su apoyo en esta jornada de concienciación.

Durante su intervención, Celdrán ha señalado que "el cáncer no entiende de edades ni de lugares y entra en nuestras casas cambiando vidas en un instante", recordando que detrás de cada diagnóstico "hay una persona, una familia y un proyecto de vida que se ve sacudido". Por ello, ha subrayado que esta jornada "es para quienes luchan cada día, para quienes acompañan y también para quienes ya no están, pero siguen muy presentes en nuestra memoria".

Investigación

La edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la prevención, el acompañamiento y, de manera muy especial, con la investigación, destacando que "invertir en investigación es invertir en esperanza, en tiempo de vida y en futuro", y defendiendo que la investigación "debe ser una prioridad colectiva".

Asimismo, Celdrán ha agradecido la labor que desarrollan en el municipio la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Más Vida, destacando su cercanía y el apoyo constante que ofrecen a pacientes y familiares, "informando, acompañando y dando fuerza cuando más se necesita".

Con esta conmemoración, el Consistorio ha querido sumarse al Día Mundial contra el Cáncer mostrando su apoyo a las personas que conviven con la enfermedad, a sus familias y a las asociaciones y colectivos sociales que trabajan cada día para ofrecer acompañamiento, atención y esperanza frente a uno de los mayores retos sociosanitarios de nuestra sociedad.