Polémica en Dolores a cuenta del pleno: el secretario excluye mociones, el alcalde acata y el PP lo acusa de "callar a la oposición"

El Partido Popular de Dolores ha denunciado que el alcalde, Joaquín Hernández (PSOE), ha dado un paso sin precedentes contra el funcionamiento democrático del Ayuntamiento, al vetar mediante resolución de Alcaldía la inclusión en el pleno de varias mociones presentadas por el grupo popular.

Según su portavoz, José Manuel Guerrero, "lo que está haciendo el alcalde es utilizar una resolución de Alcaldía para callar a la oposición", lo que ha calificado a renglón seguido como "un ataque directo a la democracia municipal".

Por ello, el PP ha interpuesto un recurso de reposición contra la resolución del alcalde, al considerar que vulnera la legislación básica de régimen local, el Reglamento Orgánico Municipal del Pleno y los derechos fundamentales de los concejales.

En concreto, las iniciativas excluidas se refieren a la suspensión de la tasa de basuras, aumentar el número de papeleras en el municipio y habilitar una zona vigilada de estacionamiento para vehículos pesados en el polígono industrial.

La decisión del alcalde, según la propia resolución, se basa en un informe del secretario del Ayuntamiento, al que este periódico ha tenido acceso, que concluye que estas mociones no encajan en las competencias del pleno.

Mociones

En el primer caso, porque se insta al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos, por lo que el secretario indica que el texto debería referirse a una modificación o derogación de la ordenanza fiscal de la tasa, que sí es competencia municipal.

En cuanto a las otras dos mociones, añade que en todo caso tendrían que hacerse mediante el formato de ruego.

Los ruegos, preguntas y mociones, recuerda el secretario, tienen como objeto el control de la actuación de los demás órganos de la Corporación, entre ellos alcalde, concejales con delegación o junta de gobierno, pero su función no es controlar a los órganos de la Diputación, comunidad autónoma, Gobierno de España o instituciones europeas, entre otros, según indica la ley.

Uso indebido

Por tanto, no es una cuestión personal contra el PP, sino para poner cierto orden. De hecho, a renglón seguido el secretario subraya que se viene realizando un uso indebido que debe finalizar, y da un tirón de orejas al propio equipo de gobierno, que, según el mismo informe, utiliza este trámite para fiscalizar la labor de gobiernos provinciales, autonómicos o nacionales cuando lo consideran oportuno políticamente.

De hecho, también muestra su disconformidad con dos mociones registradas por el PSOE, una para reclamar a la Conselleria de Sanidad que actualice y publique periódicamente los indicadores del programa de prevención del cáncer de mama, y otra para instar al presidente de la Generalitat a convocar elecciones autonómicas.

Afecta a los vecinos

Sin embargo, desde el PP consideran que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, ya que impedir deliberadamente el debate político en el pleno supone vaciar de contenido la función de control de la oposición y lesionar el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.

Según ha explicado Guerrero, "durante décadas se han debatido mociones en el pleno de Dolores, y ahora, sin que haya cambiado ninguna ley, el alcalde decide cambiar las reglas del juego para evitar hablar de los problemas reales del pueblo".

En este sentido, ha añadido que la resolución del alcalde rompe de forma arbitraria una práctica plenaria consolidada y se apoya en una interpretación restrictiva y selectiva, vulnerando los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

Así, el PP considera especialmente grave que se pretenda reducir el pleno a un mero trámite administrativo, negando su función como espacio central de debate político, control y pluralismo democrático. "El pleno no es un despacho del alcalde. Es el lugar donde se debaten las propuestas que afectan a los vecinos, y eso es lo que se quiere evitar", ha señalado el portavoz popular.

Además, en opinión de los populares, la resolución impugnada impide que se debatan en pleno cuestiones que afectan directamente al día a día de los vecinos. "Se están silenciando propuestas razonables y necesarias. No quieren que se hable de basuras, de limpieza o de tráfico pesado porque son temas incómodos, pero son problemas reales de Dolores", ha sentenciado Guerrero, advirtiendo de que "el PP no va a aceptar este atropello democrático", llegando hasta donde sea necesario para "defender el derecho de los vecinos a que sus representantes puedan hablar, proponer y debatir libremente en el pleno". Porque, ha concluido, "sin debate no hay democracia, y sin pleno no hay Ayuntamiento".