Los Montesinos prepara el mayor contrato de su historia para implantar la recogida de basura puerta a puerta

El Ayuntamiento de Los Montesinos está ultimando la redacción del pliego de condiciones para sacar a concurso el nuevo servicio de recogida de residuos que apostará por el sistema puerta a puerta. Es el mayor contrato de servicios de la historia de este municipio de 5.800 habitantes, gobernado por el PSOE, en el que además se integrará el aseo urbano y barrido de calles, que en estos momentos asume el Ayuntamiento con sus propios medios.

El valor estimado del contrato es de 5.384.737 euros (IVA incluido) por un periodo de ejecución de diez años. Lo que supone un desembolso anual de 538.473 euros. Ese precio ya incluye las posibles revisiones al alza del coste de la prestación. El equipo de gobierno quiere que Los Montesinos se convierta en el tercer municipio en implantar el sistema de recogida puerta a puerta en la Vega Baja, que ya realizan Dolores y Daya Vieja. Otra población, Catral, lo mantiene de forma parcial después de haber renunciado a su despliegue por el rechazo vecinal.

Pleno del Ayuntamiento de Los Montesinos, en una imagen de archivo / D. Pamies

Dos contratos

Además, el municipio ha adjudicado dos contratos para preparar el terreno a la llegada del puerta a puerta al margen del nuevo servicio. Ha contratado a la empresa Grau Maquinaria i Servei Integral el suministro de un camión eléctrico de recogida por 93.000 euros (IVA incluido) con capacidad para 830 kilos y 5,3 metros de longitud. Y por otra parte, ultima la formalización de la adquisición de los contenedores por otros 434.045 euros (IVA incluido) en ocho lotes distintos que incluyen 3.000 cubos aireados de diez litros, 6.000 cubos cerrados de 25 litros, 1.000 contenedores de 120 litros, 1.950.000 bolsas compostables de diez litros y 390.000 bolsas compostables de 120 litros, además de 3.000 embudos de aceite doméstico y un sistema de identificación de usuarios y control del servicio.

La oportunidad de llevar a cabo estos dos últimos contratos antes de que tener listo el nuevo global del servicio de recogida la explica el gobierno local en los plazos que daba Europa para optar al importe que subvenciona.

Especial implicación

El puerta a puerta requiere de una especial implicación de los vecinos. A cambio, reduce de una forma muy sustancial el volumen de basura a recoger, lo que supone una rebaja sustancial de los costes de transporte y eliminación para el Ayuntamiento, y por derivación, de las tasas que deben asumir los ciudadanos, que se han multiplicado al alza en los últimos dos años porque la legislación estatal, adaptada de la europea, exige ahora que las tasas cubran el importe íntegro de ese coste del servicio municipal, para incentivar que se rebaje ese coste.

Dolores ha sido el único municipio que no ha subido su tasa de basura en la Vega Baja. No solo eso, ha reducido su aportación económica al Consorcio comarcal porque su volumen de toneladas de basura se ha ido reduciendo en los últimos tres años para un municipio de casi 8.000 vecinos. El puerta a puerta, sin embargo, tiene unas características especiales. No es sencillo de poner en pie.

En Daya Vieja y Dolores funciona fundamentalmente porque la trama urbana de esos dos municipios -que son pequeños- sigue siendo la tradicional de mayoría de viviendas de planta baja o planta baja y una altura con un solo propietario. Cada uno tiene de los propietarios varios pequeños cubos de residuos, facilitados por el Ayuntamiento, para separar en origen cada una de las fracciones de residuos. Desde la orgánica, la más voluminosa, hasta la fracción resto, los envases, cartones y plásticos.

Protesta con la que los vecinos rechazaron la construcción de una planta de compostaje de biorresiduos en el polígono industrial / D. Pamies

Reducción

La separación en origen a domicilio permite que la recogida no tenga por qué ser necesariamente diaria al generar menos basura. Los vecinos dejan sus cubos individuales en la puerta de su casa en el horario que marca el servicio. En esas zonas casi todos los contenedores desaparecen de las calles. En las comunidades de propietarios de edificios los contenedores son más grandes y deben ubicarse dentro de los edificios. Y son los propietarios los que deben respetar los horarios de recogida. No todas las comunidades cuentan con espacio en los vestíbulos para estos contenedores o cuartos para ubicarlos.

Este sistema también reduce la aportación de impropios de cada fracción. Es decir, las islas de contenedores en la calle, que también cuentan con recogida selectiva, presentan mucho volumen de residuos que no corresponden a su fracción lo que impide su reciclaje. Es algo que ocurre mucho con el contenedor de cartón y papel, y el marrón de fracción orgánica, en los escasos municipios en los que está implantado en la Vega Baja.

Planta baja y comunidades

Los Montesinos es un municipio con mucha planta baja y también con amplias zonas de urbanizaciones de adosados de planta baja y una altura. Aunque en cientos de municipios de España, en especial Cataluña y País Vasco, el sistema está implantando al margen de la tipología edificatoria.

El colectivo vecinal que ya tumbó en su día la planta de biorresiduos -generación de compost- en el polígono industrial y que ha reclamado una mejora sustancial del servicio de limpieza ha advertido que no ve claro el puerta a puerta.

El Ayuntamiento ha organizado distintas charlas informativas. La próxima está prevista para la semana que viene con la participación del alcalde de Dolores.

Noticias relacionadas

Sin contrato

El actual servicio de recogida de residuos y transporte a la planta de transferencia lo realiza Prezero sin contrato desde hace cinco años. Es decir, se paga porque se trata de un servicio esencial que no se puede dejar de prestar a los ciudadanos y se comprueba que las certificaciones que se abonan se corresponden con el servicio realizado. No obstante, desde el punto de vista administrativo, esos pagos deberían incorporar la advertencia de esa irregularidad de ausencia de contrato con un informe de omisión de la función interventora.