El pueblo de Alicante en el que el precio de la vivienda casi se duplica en el último año

Cada vez más hay gente que busca escapar del bullicio de las grandes ciudades y también, por qué no, de los desorbitados precios de las viviendas. Según el último informe del precio de la vivienda publicado por Idealista y que corresponde a enero de 2026, en nuestro país el metro cuadrado se está pagando a 2.650 euros, lo que supone un incremento del 0,4 % con respecto al mes cuadrado y un 18,4 % si lo comparamos con el mismo mes del año anterior.

En la provincia de Alicante el precio continúa subiendo aunque no hay mucha variación con respecto al mes pasado (apenas un 0,1 %). El metro cuadrado se paga ahora mismo a 2.707 euros. Si lo comparamos con enero de 2025 sí que se registra un aumento del 1,9 % en el precio.

Por municipios, Moraira es el más caro (4.397 euros el metro cuadrado), seguido de Xàbia (3.888 euros/m2), Benissa (3.603 euros/m2), Calp (3.464 euros/m2), Benidorm (3.405 euros/m2) y El Campello (3.390 euros/m2).

En el lado opuesto de la tabla nos encontramos las siguientes locales, las más económicas:

Villena : 683 euros/m2

: 683 euros/m2 Redován : 774 euros/m2

: 774 euros/m2 Banyeres : 820 euros/m2

: 820 euros/m2 Benejúzar : 827 euros/m2

: 827 euros/m2 Monóvar : 845 euros/m2

: 845 euros/m2 Elda: 903 euros/m2

¿Dónde ha subido más el precio de la vivienda en Alicante en el último año?

Otro análisis que se puede hacer en base a los datos del informe de Idealista es dónde ha aumentado más el precio con respecto a enero de 2025. En este caso, llama la atención el notable incremento de Rafal, el pueblo en el que más ha subido el precio con un 69,1 % más.

Rafal es un municipio de la Vega Baja del Segura que destaca por su carácter tranquilo y su cercanía a núcleos más grandes como Orihuela, Almoradí o Callosa de Segura. Se encuentra a pocos kilómetros de la costa, bien comunicado por carretera, lo que le permite combinar vida residencial con acceso rápido a servicios y playas.

En la actualidad, Rafal cuenta con algo más de 4.500 habitantes, lo que lo convierte en uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja en extensión, pero tiene una de las densidades de población más altas de la comarca.

En enero de 2025 el precio del metro cuadrado era de 683 euros y se ha ido incrementando hasta alcanzar los 1.156 euros.

En este pequeño pueblo puedes comprar grandes chalets con piscina por más de 600.000 euros o casas de 120 metros cuadrados en una zona más céntrica por menos de 70.000 euros.