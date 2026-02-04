Sanidad y Ayuntamiento anuncian la cesión de 12.000 metros cuadrados para ampliar el Hospital de Torrevieja

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, anunciaron este miércoles la cesión por parte del municipio de 12.000 metros cuadrados para la ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja. Es solo el primer paso para sacar adelante el proyecto sin presupuesto definido ni plan funcional. Responde a la reivindicación principal de los colectivos que están denunciando desde hace años la presión asistencial creciente que asume el hospital y sus centros de salud, que atienden a la población de diez municipios del litoral y segunda línea de costa de la Vega Baja, con más de 220.000 tarjetas sanitarias registradas, además de los usuarios desplazados.

El conseller pone en duda que la demora en la primera cita en Atención Primaria sea de quince a veinte días como señalan los datos y las denuncias de los usuarios

Sin detalle

El conseller no pudo concretar en qué se expresará ese plan funcional, pero aseguró que probablemente en la ampliación del bloque quirúrgico, las consultas externas y el incremento del número de camas hospitalarias. En realidad la cesión no se ha formalizado. La propuesta se encuentra en una fase muy preliminar.

"Vamos a trabajar en un plan funcional que presentaremos antes del verano, donde se explicitará claramente la ampliación con el número de camas, quirófanos y servicios centrales para este hospital, pero no solo para el futuro próximo sí también sino también para el futuro lejano que pensamos que debemos planificar para el crecimiento de esta ciudad, para el crecimiento de este departamento", señaló el conseller.

Hospital de Torrevieja en la zona de acceso a consultas externas / TONY SEVILLA

La iniciativa descartaría ubicar el centro en el actual recinto del centro sanitario, que todavía cuenta con suelo en la zona posterior junto al límite del parque natural y la laguna y el recinto orientada levante, en el linde con la comunidad de regantes de Torremiguel.

El procedimiento administrativo partirá del promotor urbanístico de 2.000 viviendas del Sector 29 en suelo no urbanizable agrícola que debe aportar los terrenos correspondientes a la cesión obligatoria de equipamiento de la urbanización. Estarán ubicados entre el actual centro hospitalario y la desaladora de Torrevieja. El expediente de Urbanismo debe pasar por junta de gobierno, comisión informativa y pleno, según especificó después Dolón.

La desaladora

La cesión se va a convertir también en una herramienta municipal de presión al Gobierno central para evitar la construcción de la segunda desaladora de la Vega Baja. Planta que se proyecta para compensar el recorte del trasvase del Tajo y el cierre de acuíferos sobrexplotados a los regantes de Alicante, Murcia y Almería y que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea claramente en el entorno de Torrevieja, aunque esa ubicación debe ser definida en el anteproyecto, cuya elaboración se ha adjudicado recientemente.

"Queremos salud no salmuera", dijo Dolón a modo de resumen, en una postura que también deberá explicar a las 64 comunidades de regantes del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS) que esperan una concesión de ese agua y que son los principales usuarios de la actual planta de Torrevieja, sin la que, al margen de la polémica del recorte del trasvase del Tajo, una parte muy importante de los campos de Murcia y Alicante no podrían completar su riego con estos recursos subvencionados por el Estado.

La ciudad tiene todas las opciones de ser la escogida para aprovechar las infraestructuras de la que es la planta desaladora más grande de Europa. Pero si finalmente la Generalitat levanta la ampliación del hospital, la segunda desaladora con capacidad para producir cien hectómetros será físicamente inviable porque no hay otros terrenos disponibles en Torrevieja, que no formen parte de ese sector urbanístico.

Urbanismo

Sector que recientemente los tribunales han "resucitado" para desproteger miles de metros del Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel). Así la decisión de Sanidad y el Ayuntamiento "obliga" al municipio a sacar adelante el plan urbanístico, aunque ya se trata de un planeamiento muy avanzado. Fue incluido en el Pativel en 2015 cuando solo requería de un visto bueno final. La actual versión del mismo plan ocupa aproximadamente la mitad del suelo inicial aunque con edificabilidad en altura.

Antes de la concentración

El anuncio de ampliación del Ayuntamiento de Torrevieja y el conseller se produce solo tres días antes de la concentración anunciada por la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad que, con datos oficiales en la mano y casos concretos de pacientes, lleva mucho tiempo, antes del rescate de la gestión de finales de 2021, señalando graves deficiencias en la atención sanitaria del departamento de Torrevieja, desde la demora de la primera cita de Atención Primaria, que supera los quince días en la mayor parte de la red de centros de salud del departamento, hasta las desesperantes listas de espera y cierres de agenda -para falsear los datos de demora, algo que se hace en todos los hospitales públicos- que arrastran las citas para especialidades y las intervenciones quirúrgicas.

La concentración está prevista para el sábado a las 11.30 horas en la plaza de la Constitución de Torrevieja con el desplazamiento con autobuses desde Los Montesinos, Guardamar, San Miguel de Salinas y Torremendo.

Un momento de la reunión previa a las declaraciones del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con el alcalde Eduardo Dolón / JOAQUIN CARRIÓN

"Mentira"

El conseller ha puesto en duda que la demora media en la primera cita de atención primaria en los centros de salud del departamento fuera de 15 y 20 días como denuncian los usuarios. Aseguró que la media en la Comunidad Valenciana era de cinco días. Incluso el gerente del departamento, José Gabriel Cano, aseguró que ese dato de demora media "es mentira".

D. Pamies

Sin embargo, los cifras de la mayor parte de los centros de salud de Torrevieja, además de los que presentan otros como los de San Miguel de Salinas, Rojales, Guardamar, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada o los consultorios de Torremendo y Los Montesinos sí son esos, incluso más abultados en la demora. Otros centros como el de San Luis o La Mata en Torrevieja soportan menos presión asistencial.

El conseller optó por realizar sus declaraciones de pie en un "canutazo" en vez de comparecer en rueda de prensa. Acudió al Ayuntamiento de Torrevieja y evitó el propio hospital, cuando este jueves tiene previsto reunirse con el comité de empresa del centro sanitario.