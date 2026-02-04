¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?

Un fuerte estruendo ha sorprendido a los vecinos de Orihuela Costa y Torrevieja este miércoles a las 16:12 horas. El ruido, de apenas unos segundos, ha hecho temblar las ventanas de las viviendas, lo que ha puesto en alerta a varios residentes, preguntándose qué ha podido ser.

Descartando tormenta y sin que conste que se haya producido un terremoto, tan habitual en la zona, la siguiente opción era las prácticas de los Pilatus de San Javier, que recorren el litoral desde la Región de Murcia hasta Torrevieja, aunque la academia suele pilotar solo por las mañanas.

Todo apunta a que han podido ser los ejercicios de los cazas Eurofighter. Con todo, su presencia no aparece registrada en las aplicaciones de vuelo disponibles porque probablemente hayan desactivado el transpondedor -lo que permite seguir su recorrido-, precisamente para que no se les pueda seguir.

También aparece el recorrido de dos aviones militares italianos que dan cobertura a los ejercicios y que también apagaron el transpondedor cuando volvían al lugar de base, el aeropuerto militar de Albacete.

Días atrás vecinos de Albatera han escuchado ruido de aviones durante las tardes debido a un incremento del tráfico aéreo por el desarrollo del Tactical Leadership Programme (TLP), un ejercicio internacional de entrenamiento militar que se está llevando a cabo entre el 15 de enero y el 6 de febrero.

Los vuelos se intensificaron en la zona desde el pasado 26 de enero, participando aviones de combate y aeronaves de apoyo de distintos países aliados.

Noticias relacionadas

De un lado, el bando azul, con un total de 22 aeronaves, entre las que se incluyen Eurofighter españoles, F-16 belgas, griegos y portugueses, Rafale-B y Rafale-C franceses y JAS-39 checos. En el bando contrario (Red Air), con 10 aeronaves, con participación de Francia (Rafale), España (F-18) y Bélgica, Grecia y Portugal (F-16).