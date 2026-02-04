Torrevieja se sitúa en el top nacional de viviendas turísticas ilegales

Sueña Torrevieja ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que informe sobre qué medidas está adoptando para atajar el problema de las viviendas turísticas ilegales en la ciudad, después de que el Gobierno haya anunciado que ha pedido a las plataformas de comercialización de este tipo de oferta residencial que retiren 1.240 anuncios de propiedades localizadas en Torrevieja que carecen de registro legal para ofrecer esos alojamientos y que se publicitan a través de esos canales. La ciudad figura entre las diez primeras del país por número de anuncios de viviendas ilegales, según recoge la información facilitada por el Ministerio de Vivienda.

Solo Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Marbella y Málaga superan a Torrevieja en número de anuncios de viviendas no regladas.

Municipios con mayor número de solicitudes revocadas MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES REVOCADAS # CCAA PROVINCIA MUNICIPIO TOTAL 1 MADRID MADRID MADRID 5.344 2 CATALUÑA BARCELONA BARCELONA 5.005 3 ANDALUCÍA MÁLAGA MARBELLA 2.993 4 ANDALUCÍA SEVILLA SEVILLA 2.659 5 COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA VALENCIA 1.874 6 ANDALUCÍA MÁLAGA MÁLAGA 1.845 7 COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE TORREVIEJA 1.240 8 CANARIAS LAS PALMAS SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 1.056 9 ANDALUCÍA MÁLAGA BENALMÁDENA 1.035 10 CANARIAS TENERIFE ADEJE 1.019

Alerta

El grupo municipal recuerda que ya alertó del problema en una moción presentada en abril de 2024. La retirada de anuncios de viviendas ilegales en plataformas de internet y la solicitud de competencias a la Generalitat, que el Ayuntamiento reclamó a al Consell en 2025, confirman, a juicio de la formación, que las advertencias de Sueña Torrevieja eran acertadas

El concejal de esta formación, Pablo Samper, ha pedido al Ayuntamiento que informe públicamente si existen novedades o avances concretos tras la solicitud de competencias del Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana para poder inspeccionar y sancionar el alquiler turístico ilegal en el municipio.

El concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper / INFORMACIÓN

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, a preguntas de INFORMACIÓN reconoció hace unos días que la Policía Local carece, de momento, de agentes destinados al control específico de este tipo de oferta, con lo que las competencias para fiscalizar la presencia de vivienda turística no se están ejerciendo sobre el terreno.

Dimensión del problema

La petición se produce después de que el Gobierno de España haya anunciado que procederá a pedir a las plataformas la retirada masiva de anuncios de viviendas turísticas ilegales. Una medida, señala el partido municipalista, que pone de manifiesto la dimensión real del problema y la necesidad de actuar con mayor contundencia desde las administraciones públicas.

Desde Sueña Torrevieja recuerdan que esta situación ya fue advertida hace meses. El grupo municipal presentó una moción en el pleno celebrado en abril de 2024, en la que se alertaba del crecimiento del alquiler turístico ilegal en Torrevieja, de su impacto directo sobre el acceso a la vivienda y de los problemas de convivencia vecinal que estaba generando. Aquella iniciativa no fue respaldada por el equipo de gobierno.

Batería de cajetines de guardallaves en una fachada de la avenida de Diego Ramírez. La legislación valenciana sobre viviendas de uso turístico los prohíbe. / D. Pamies

"No era una exageración"

“Lo que hoy anuncia el Gobierno viene a confirmar exactamente lo que dijimos cuando presentamos nuestra moción. No era una exageración ni una alarma injustificada: el problema existía y se ha ido agravando”, ha señalado Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja.

D. Pamies

El grupo municipal considera que tanto la actuación del Gobierno sobre las plataformas de internet, como la reciente solicitud del Ayuntamiento para asumir competencias en esta materia suponen, en la práctica, un reconocimiento implícito de que Sueña Torrevieja tenía razón cuando reclamó medidas urgentes.

“A raíz de nuestra moción, y aunque tarde, se nos ha acabado dando la razón", valora Samper. Ahora la pregunta es clara: ¿en qué punto estamos?, ¿hay respuesta de la Generalitat?, ¿se están preparando medios municipales para actuar o seguimos solo en el terreno de los anuncios?”, ha añadido.

Sueña Torrevieja insiste en que no basta con reaccionar cuando el problema ya es evidente, y reclama transparencia, planificación y voluntad política para afrontar una situación que afecta de lleno al modelo de ciudad y a la calidad de vida de los vecinos. “Torrevieja necesita un Ayuntamiento que se anticipe y defienda el derecho a la vivienda de sus residentes".

Sin datos anuales

La Generalitat ya no publica informes anuales sobre la oferta de viviendas turisticas por municipios de la Comunidad Valenciana. Dejó de publicarlos en 2023 e invita a los ciudadanos a informarse a través de bases de datos con los registros individuales de cada municipio.

En el último informe la ciudad ofertaba 26.000 plazas legales y registradas, ya a la par que Benidorm, en un municipio que cuenta con la planta de vivienda secundaria más importante del país: 60.000 inmuebles.

Mientras tanto la oferta se ha ido profesionalizando, al tiempo que comunidades de propietarios han hecho valer la nueva legislación que impide este tipo de oferta si la mayoría de residentes se opone.

Docenas de asambleas anuales de comunidades de propietarios de Torrevieja celebradas en julio y agosto, que es cuando hay quorum en muchas de ellas, se pronunciaron en ese sentido el verano pasado tras el cambio legal.