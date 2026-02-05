Almoradí exhibe con orgullo cinco décadas de Semana Santa

Almoradí se prepara para vivir una Semana Santa muy especial, poniendo en valor cinco décadas de historia, tradición y devoción en la localidad, marcada por el 50 aniversario de la Junta Mayor.

La presentación oficial tendrá lugar este viernes, a las 20 horas, en un acto que coincidirá con la inauguración de una exposición conmemorativa organizada con motivo de este aniversario tan significativo.

La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Almoradí del 6 al 28 de febrero, y reúne una cuidada selección de piezas, enseres y elementos representativos que reflejan la evolución, el patrimonio y la identidad de la Semana Santa de Almoradí a lo largo de cinco décadas, ofreciendo al visitante un recorrido por la historia y el sentimiento cofrade del municipio.

Es además el eje central de los actos programados para celebrar los 50 años de trayectoria de la Junta Mayor, con la colaboración del Consistorio.

Durante el acto inaugural se darán a conocer los principales cargos y elementos representativos de la Semana Santa, entre ellos el pregonero, que será Jesús Ortuño Rodríguez, así como el cartel oficial y el Cartel de El Mesías. Asimismo, se llevará a cabo el nombramiento de Josefa Martínez Ferrández como Cofrade de Honor 2026, en reconocimiento a su trayectoria y a su estrecha vinculación con la Semana Santa almoradidense.

Con esta presentación y la exposición conmemorativa, Almoradí inicia un año muy especial para su Semana Santa, rindiendo homenaje al trabajo de generaciones de cofrades y reafirmando una tradición profundamente arraigada en la vida social y cultural del municipio.