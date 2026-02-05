Los Cantores de la Pasión y la Unión Lírica Orcelitana se unen en un concierto lleno de música y tradición en Orihuela

Música, historia y tradición se unen en un concierto de la Unión Lírica Orcelitana y los Cantores de la Primitiva Pasión "Federico Rogel" el domingo día 15, a las 19 horas, en la Iglesia del Colegio Santo Domingo, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Orihuela.

El evento, que está organizado por la Concejalía de Cultura, tiene como objetivo poner en valor la riqueza del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de la ciudad.

Orihuela es una ciudad con una ingente cantidad de patrimonio cultural, reflejado en sus monumentos, iglesias, imaginería, obras pictóricas, fiestas y tradiciones. En esta ocasión, el concierto cobra un significado especial al reunir tres Bienes de Interés Cultural que representan distintas facetas de esa herencia histórica y artística.

A ello se suma el Canto de la Pasión de Orihuela -declarado Bien de Interés Cultural en 2019-, una singular manifestación musical de la cultura tradicional valenciana con una fuerte raíz de tradición oral y destacados valores históricos, artísticos, musicológicos y etnológicos.

La sociedad musical más antigua

Completa este encuentro patrimonial la Unión Lírica Orcelitana, la sociedad musical más antigua de Orihuela, con 85 años de historia dedicados a la difusión de la cultura musical y a la formación de generaciones de jóvenes oriolanos. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, además de su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2018 y Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2021 por el Consejo de Ministros del Gobierno de España.

Con motivo de la puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial, se ha diseñado este concierto conjunto, con un repertorio sacro acorde con la fecha y el carácter del evento, en un entorno patrimonial de especial relevancia.

Esta cita musical pretende subrayar la importancia del rico patrimonio cultural de Orihuela, utilizando la música como vehículo para la conservación, difusión y transmisión de la identidad y la tradición de la ciudad.