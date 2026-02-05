El Carnaval en Orihuela ya tiene fecha
El desfile saldrá desde la calle Alfonso XIII hasta la Glorieta con la participación de varias escuelas de danza del municipio
Orihuela volverá a llenar sus calles de música, color y animación con motivo del Carnaval, que se celebrará el viernes 13 de febrero por el centro de la ciudad a partir de las 18:30 horas.
El desfile recorrerá algunas de las principales vías del casco urbano, con salida desde la calle Alfonso XIII, esquina con la calle Ballesteros Villanueva, y finalización en la Glorieta Gabriel Miró.
Uno de los elementos destacados será la participación de distintas escuelas de danza del municipio, que volverán a tener un papel protagonista en esta celebración. En esta edición participarán la Escuela de Baile Ángela Cuartero, la Academia de Baile Next Dance Studio, la Escuela de Danza Ana Belén Navarro, la Escuela Municipal de Danza de Orihuela y la Escuela Deportiva Municipal de Baile Moderno, que aportarán ritmo y espectáculo durante todo el recorrido.
La comitiva contará además con animación musical, personajes de temática infantil y ambientación propia del Carnaval, ofreciendo una propuesta pensada para el disfrute tanto de vecinos como de visitantes.
El concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, ha señalado que este desfile "se ha consolidado como una cita dentro del calendario de actividades de la ciudad, contribuyendo a dinamizar la vida social, además de reforzar la proyección turística de Orihuela".
