Catral se reencuentra un año más con la tradición en la romería de Santa Águeda

Una luminosa mañana de invierno en Catral acogía este jueves a Santa Águeda en el camino de regreso a su pequeña ermita, situada junto a la huerta. Cientos de personas se acercaron a la cita de esta Santa benefactora de las mujeres, haciendo de la tradición parte de su identidad.

No solo catraleños y catraleñas acompasaron el discurrir de la imagen devocional por las calles de su pueblo, también se acercaron a disfrutar de una jornada de devoción y fiesta grande muchas personas de localidades vecinas, de municipios de la Vega Baja y el Camp d'Elx que, pese a ser día laborable, no quisieron perderse la que es la romería más popular del invierno en la comarca.

Reinas y damas de las fiestas de Catral en el comienzo de la romería de Santa Águeda / D. Pamies

Al terminar la misa en la iglesia de los Santos Juanes, cantada por el coro parroquial "Santos Juanes" y presidida por el párroco de San Ginés de Murcia, José Francisco García Juan, la mascletá anunciaba desde la Casa Consistorial la salida de la imagen a la plaza de España, siempre acompañada por las reinas y damas de las fiestas.

La banda de música La Constancia desplegó, como merecía ocasión tan señalada, su mejor repertorio de pasodobles para amenizar el trayecto de esta imagen que en Catral se venera desde tiempo inmemorial. Desde Xàbia, al Gato Montés pasando por Pérez Barceló, piezas conocidas que marcaban el dinamismo de la gente con brillantez y una acústica fenomenal.

Comitiva

Es preceptivo que la comitiva la cierren las autoridades, y en esta ocasión la presidencia del alcalde, Joaquín Lucas, estuvo acompañada por varios regidores de la comarca como Vicente Cases, Ana Serna, Antonio Bernabeu, la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve o el diputado y concejal de Elche Juan de Dios Navarro. Y en una romería tan popular, la Colla de Dolçaines i Percussió L'Estoreta de Crevillent encabezaba la celebración.

La imagen de la Santa en el interior de la iglesia de los Santos Juanes tras la misa / D. Pamies

Recorrido

Durante el recorrido se alternaban los coloridos puestos que hacen de Santa Águeda más que una fiesta religiosa una religiosa fiesta donde los dulces, la regaliz, los turrones y los turrones de novia despliegan sus encantos para lo que antes era la pesá de enamorados y ahora oportunidad de compra.

Un completo repertorio de gastronomía de fiesta tradicional en la calle: salazones, dátiles, zumos de granada, pan de higo y, como los tiempos han cambiado, los puestos se actualizan con comida rápida, hamburguesas, perritos calientes, gofres, crepes, donuts y refrescos. Puestos siempre fijos en este día festivo con un recorrido que lleva a los feligreses hasta el corazón de la huerta.

Un momento del paso de la imagen de Santa Águeda camino de su ermita / D. Pamies

Exvotos

De la veneración popular de esta mártir hablan también los numerosos exvotos que se encuentran en la ermita donde pasa gran parte del año su imagen. Son pequeñas ofrendas dejadas por los fieles como agradecimiento por favores recibidos mediante su intercesión. Sobre todo por curaciones del cuerpo, porque las del alma son siempre más difíciles de demostrar. Nacida en Catania en el siglo III, la defensa de su libertad y su independencia como mujer y como cristiana en los difíciles años de persecuciones del colectivo en el Imperio Romano le valió su paso a la eternidad en la memoria no solo de los católicos, también es venerada por la iglesia ortodoxa.

Noticias relacionadas

Devoción

En Catral se documenta esta devoción al menos, desde el siglo XVII, manteniéndola con el paso del tiempo con la misma intensidad hasta convertirla en uno de los rasgos definitorios de esta población de la huerta histórica de la comarca. Cuando Santa Águeda enfilaba su ermita y tronaban de nuevo los cohetes como salvas de homenaje para que llegaran a lo más alto, se levantó de nuevo una de esas fuertes ventoleras de poniente que van a quedar para el recuerdo en este arranque de 2026 sirviendo de colofón a la romería. Para el recuerdo quedan también las lluvias que esta semana obligaron a que la procesión de llegada de la Santa a la iglesia se hiciera bajo el resguardo de un plástico.