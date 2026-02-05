Nueva promoción en Torrevieja: casas de lujo por 400.000 euros con vistas a la laguna rosa

Si buscas una casa para vivir en Torrevieja en el portal inmobiliario Tucasa.com hay a la venta varias viviendas. De las últimas que aparecen es una nueva promoción de bungalows en Los Balcones, cerca del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.

El Residencial Mirasal II está formado por cuatro bloques de tres alturas y reúne un total de 52 viviendas de 2 y 3 dormitorios con 2 baños. Todas incluyen plaza de garaje y trastero. La tipología se adapta a distintos estilos de vida: plantas bajas con jardines privados para disfrutar del exterior a diario, y plantas altas con solárium en cubierta, desde donde se abren vistas realmente especiales a la laguna rosa.

Algunas plantas bajas no tienen vecinos encima, y permiten combinar jardín con solárium, algo poco habitual. Además, ciertas viviendas en planta baja incorporan sótano, ideal como sala de ocio, zona de almacenamiento o espacio polivalente. También existen viviendas en planta alta que, además de su solárium, cuentan con jardín en la planta baja, una distribución diferente.

El residencial es cerrado, tiene paseos interiores y una zona central ajardinada presidida por una piscina comunitaria para adultos y niños, perfecta para aprovechar el clima de la Costa Blanca durante todo el año.

En calidades, se entrega con puerta de seguridad, armarios empotrados, baños equipados, cocina amueblada, agua caliente por aerotermia y preinstalación de aire acondicionado, priorizando eficiencia y confort.

A nivel de ubicación, se sitúa en un entorno residencial muy cómodo: a unos 4 km de las playas de Torrevieja, con hospitales, supermercados, restaurantes y centros comerciales a pocos minutos. También destaca su buena conexión con campos de golf como Villamartín, Las Ramblas o Campoamor, con Villamartín a menos de 5 km. El Hospital Universitario de Torrevieja está a menos de 2 km y el aeropuerto de Alicante, aproximadamente a 40 minutos.

Si buscas una vivienda moderna, con zonas comunes, espacios exteriores y un entorno natural único, Mirasal II merece una visita. Contacta y te informamos de disponibilidad, planos y precios.

El precio para una vivienda de tres habitaciones y 218 metros cuadrados es de 409.000 euros.