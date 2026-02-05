El PSOE apunta a una privatización de la Escuela Infantil de La Murada de Orihuela

La empresa municipal Uryula Histórica continúa prestando un servicio esencial como es la Escuela Infantil Municipal de La Murada con un encargo caducado, sin actualizar desde 2020, y sin que se hayan abonado los desequilibrios económicos acumulados.

El PP rescató en 2020 esta sociedad municipal para que prestara de forma urgente y temporal el servicio de la escuela infantil tras el abandono de la empresa adjudicataria, garantizando la continuidad del servicio público y la subrogación de los trabajadores.

Fue el anterior gobierno de PSOE y Ciudadanos, junto con la anterior gerencia de la sociedad, el que realizó el último pago para cubrir los desequilibrios económicos pendientes, incluido el periodo de enero a junio de 2023, quedando pendientes los correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, por un importe total de 139.051 euros, que han sido reclamados formalmente por Uryula en numerosas ocasiones y reconocidos por la propia Concejalía de Educación, según ha revelado este jueves el concejal socialista Juan López, que ha criticado "la situación de bloqueo e irregularidad en la que el gobierno del PP y Vox tiene sumida a la empresa".

Algo que, a su juicio, evidencia "la torpeza del gobierno municipal y la falta de trabajo del concejal de Educación, Vicente Pina". Desde su llegada, ha explicado el edil, "esos pagos se han paralizado pese a tratarse de una tarea sencilla y conocida", lo que "desmonta el discurso con el que PP y Vox llegaron al gobierno, prometiendo rescatar las sociedades municipales con su supuesta buena gestión", ha añadido.

Externalizar el servicio

Además, López ha puesto en duda el compromiso manifestado por el concejal de Educación a los trabajadores y trabajadoras de la escuela infantil de que el servicio no se va a externalizar, ya que según el expediente el nuevo encargo de ejecución solo contempla una duración de ocho meses hasta la adjudicación del contrato. "No se entiende que, después de seis años sin regularizar la situación, se empiece ahora a tramitar una nueva encomienda que solo contempla ocho meses de duración. Si la apuesta por la gestión pública es real, lo coherente sería una encomienda estable y a varios años que garantice continuidad y tranquilidad para los trabajadores", ha señalado.

Esta duración tan limitada, en su opinión, siembra dudas y refuerza el temor de que se esté dejando morir el servicio desde lo público para justificar una futura privatización. "Lo único que hay sobre la mesa es una encomienda en pañales, precaria y sin horizonte", ha insistido.

El PSOE ha recordado, además, lo rocambolesco de la situación: el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, es también presidente de las sociedades municipales. Es decir, el mismo regidor, que preside Uryula Histórica, es quien permite que esa sociedad tenga que requerir formalmente al Ayuntamiento -del que es máximo responsable- para que empiece a trabajar, conteste o regularice un servicio esencial.

"El PSOE, la sociedad municipal y los trabajadores de la escuela infantil quieren lo mismo: un servicio público, estable y bien gestionado. Lo que hoy falta no es dinero ni voluntad por parte de quienes trabajan allí, sino un concejal que haga su trabajo y un gobierno que esté a la altura", ha concluido.

Uryula Histórica, según los documentos que acompañaban el presupuesto de 2025, presentaba un saldo positivo de 11.290 euros. Para ello, se aumentaban las cuentas del Centro de Atención Temprana, de 598.401 euros en 2024 a 640.000 en ese ejercicio, y las de la Escuela Infantil La Murada, pasando de 4.545 a 25.000 euros.

Noticias relacionadas

Para López, "la mala gestión de las sociedades municipales se ha convertido en una constante bajo este gobierno: RSU, con una subida de tasas sin mejoras visibles; Orihuela Cultural, con procesos de selección bajo sospecha, y ahora Uryula Histórica arrastrada a una situación límite por la dejadez política ante un servicio educativo básico para los vecinos de La Murada. No es un problema puntual, es un modelo de gobierno torpe e incapaz de gestionar lo público".