TORREVIEJA
Torrevieja denuncia el colapso de la planta de transferencia de basuras de Dolores y pide sancionar a la UTE que lo gestiona
La ciudad se suma a Pilar de la Horadada y Orihuela en su amenaza de dejar el Consorcio Vega Baja Sostenible y asegura que 10 camiones quedaron bloqueados sin poder realizar las rutas de recogida en la ciudad el pasado fin de semana
La concejala de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Torrevieja, María José Ruiz (PP), ha elevado una queja formal al Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible por lo que califica como "colapso reiterado" en la planta de transferencia de residuos de Dolores, gestionada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prezero-Cívica, que está impidiendo la recepción normal de residuos municipales. Torrevieja es el municipio de los 27 que integran esta entidad pública de gestión que más residuos genera, del orden de 55.000 toneladas anuales. Torrevieja aporta anualmente cinco millones de euros al presupuesto del Consorcio.
La planta tiene el objetivo de recibir a los camiones recolectores de residuos de todos los municipios de la comarca y trasladar esos residuos hasta las plantas de eliminación a través de grandes vehículos de planta móvil. En estos momentos la Vega Baja se ve obligada a emplear hasta trece emplazamientos de vertido autorizados en Alicante, València, Murcia, Almería y Cuenca, que van recibiendo las aportaciones en función de sus propios condicionantes.
Política
La comunicación del Ayuntamiento de Torrevieja se produce solo una jornada después de que el Ayuntamiento vecino de Pilar de la Horadada se expresara en similares términos a la hora de denunciar esos retrasos, tal y como avanzó INFORMACIÓN. . Y poco después de que Orihuela, que también ha cuestionado el funcionamiento de la planta de Dolores, aunque sin hacerlo público, anunciara que también se plantea dejar el organismo de gestión.
La posición de estos municipios tiene un calado político importante porque se trata de las tres poblaciones más importantes por población de la comarca -225.000 habitantes en total-, las tres gobernadas por el Partido Popular, pero la situación en la planta de Dolores les ha obligado a cuestionar un Consorcio presidido por una mayoría del Partido Popular y donde el 40 % del voto en las decisiones de la entidad pública depende de la Diputación y la Generalitat, también en manos de los populares.
Escrito
Según expone el escrito fechado este mismo 4 de febrero, al que ha tenido acceso este medio, desde hace varios meses se vienen produciendo "episodios sistemáticos de saturación en las instalaciones", con especial incidencia durante fines de semana y festivos.
Los camiones de recogida de Torrevieja acumulan tiempos de espera "injustificados" y, en ocasiones, son rechazados directamente por falta de capacidad de recepción. Esta situación alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana, cuando diez vehículos cargados permanecieron bloqueados sin posibilidad de descargar, lo que impidió renovar la flota para continuar con el servicio ordinario de recogida en la ciudad y puso en riesgo la higiene pública.
Las derivaciones habituales hacia las plantas de Elche o Alicante no han resuelto el problema. Los vehículos torrevejenses realizan desplazamientos adicionales que incrementan el consumo de combustible, el desgaste de la maquinaria y las horas de personal, para encontrarse finalmente con la misma negativa de descarga en destino.
Lealtad institucional
El Ayuntamiento de Torrevieja señala que la problemática no es aislada, ya que varios municipios de la comarca han denunciado públicamente la inoperancia de la UTE gestora. Aunque hasta ahora Torrevieja había mantenido una postura de lealtad institucional, la concejala advierte que "esta prudencia no puede traducirse en una degradación continua del servicio a los ciudadanos".
Dejar el Consorcio
Ante la falta de soluciones automáticas por parte del Consorcio, el equipo de gobierno ha iniciado un análisis de coste-beneficio sobre la permanencia de Torrevieja en el Plan Zonal de residuos, evaluando incluso la posibilidad de gestionar el tratamiento de forma independiente si el Consorcio no garantiza la recepción de residuos ni fiscaliza el cumplimiento contractual por parte de la adjudicataria.
Como medidas inmediatas, el Ayuntamiento solicita al Consorcio que inste a la empresa concesionaria a normalizar el servicio los 365 días del año, reforzando turnos y maquinaria si fuera necesario. Además, al amparo del derecho de información de los entes consorciados, exige copia íntegra del pliego de condiciones técnicas y administrativas que rige la concesión, así como del programa de explotación aprobado, para poder verificar los niveles de servicio exigibles, las capacidades de acopio y las penalizaciones aplicables por interrupciones. El consistorio ya está contabilizando todos los tiempos de espera, desvíos y costes adicionales generados, como base para posibles reclamaciones futuras.
Reunión y sanción
Torrevieja demanda que el Consorcio informe sobre si tiene previsto abrir un expediente sancionador a la empresa gestora por estos incumplimientos reiterados, y solicita una reunión urgente con el gerente del Consorcio y representantes de la UTE para analizar conjuntamente la situación y la documentación contractual requerida.
Han sido varios municipios los que también han reclamado, por escrito y formalmente, esa copia de los pliegos de condiciones de la UTE sin lograrlo.
Los tres municipios que amagan con dejar el Consorcio generan más del 60 % de las basuras de la comarca. En el caso de Orihuela la retirada se plantea porque entiende que el organismo público, en el que está representada la Generalitat y la Diputación, quiere imponer la construcción de la planta comarcal de tratamiento de basuras en la pedanía oriolana de Torremendo.
Precisamente, la ausencia de una planta de tratamiento de basura definitiva en la comarca es uno de los principales argumentos del Consorcio para explicar los graves problemas de gestión que se producen en la planta de Dolores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
- El mejor sendero de la Comunidad Valenciana está en la Vega Baja
- Torrevieja invertirá 11,9 millones de euros en terminar el parque del Alto de la Casilla dos décadas después de iniciar el proyecto
- Inician en Orihuela una campaña de recogida de firmas para restituir los vinilos del Rincón Hernandiano
- ¿Qué ha sido el fuerte estruendo que ha sacudido ventanas en Orihuela Costa y Torrevieja?
- El TSJ confirma la condena por prevaricación a la exedil de Contratación de Torrevieja por el caso del taller de empleo
- Asaja alerta de que construir la presa de Tabala sin compuertas salinizará el azarbe de Hurchillo y el río Segura