Torrevieja denuncia el colapso de la planta de transferencia de basuras de Dolores y pide sancionar a la UTE que lo gestiona

La concejala de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Torrevieja, María José Ruiz (PP), ha elevado una queja formal al Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible por lo que califica como "colapso reiterado" en la planta de transferencia de residuos de Dolores, gestionada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Prezero-Cívica, que está impidiendo la recepción normal de residuos municipales. Torrevieja es el municipio de los 27 que integran esta entidad pública de gestión que más residuos genera, del orden de 55.000 toneladas anuales. Torrevieja aporta anualmente cinco millones de euros al presupuesto del Consorcio.

La planta tiene el objetivo de recibir a los camiones recolectores de residuos de todos los municipios de la comarca y trasladar esos residuos hasta las plantas de eliminación a través de grandes vehículos de planta móvil. En estos momentos la Vega Baja se ve obligada a emplear hasta trece emplazamientos de vertido autorizados en Alicante, València, Murcia, Almería y Cuenca, que van recibiendo las aportaciones en función de sus propios condicionantes.

Política

La comunicación del Ayuntamiento de Torrevieja se produce solo una jornada después de que el Ayuntamiento vecino de Pilar de la Horadada se expresara en similares términos a la hora de denunciar esos retrasos, tal y como avanzó INFORMACIÓN. . Y poco después de que Orihuela, que también ha cuestionado el funcionamiento de la planta de Dolores, aunque sin hacerlo público, anunciara que también se plantea dejar el organismo de gestión.

La posición de estos municipios tiene un calado político importante porque se trata de las tres poblaciones más importantes por población de la comarca -225.000 habitantes en total-, las tres gobernadas por el Partido Popular, pero la situación en la planta de Dolores les ha obligado a cuestionar un Consorcio presidido por una mayoría del Partido Popular y donde el 40 % del voto en las decisiones de la entidad pública depende de la Diputación y la Generalitat, también en manos de los populares.

Escrito

Según expone el escrito fechado este mismo 4 de febrero, al que ha tenido acceso este medio, desde hace varios meses se vienen produciendo "episodios sistemáticos de saturación en las instalaciones", con especial incidencia durante fines de semana y festivos.

Los camiones de recogida de Torrevieja acumulan tiempos de espera "injustificados" y, en ocasiones, son rechazados directamente por falta de capacidad de recepción. Esta situación alcanzó un punto crítico el pasado fin de semana, cuando diez vehículos cargados permanecieron bloqueados sin posibilidad de descargar, lo que impidió renovar la flota para continuar con el servicio ordinario de recogida en la ciudad y puso en riesgo la higiene pública.

Las derivaciones habituales hacia las plantas de Elche o Alicante no han resuelto el problema. Los vehículos torrevejenses realizan desplazamientos adicionales que incrementan el consumo de combustible, el desgaste de la maquinaria y las horas de personal, para encontrarse finalmente con la misma negativa de descarga en destino.

Lealtad institucional

El Ayuntamiento de Torrevieja señala que la problemática no es aislada, ya que varios municipios de la comarca han denunciado públicamente la inoperancia de la UTE gestora. Aunque hasta ahora Torrevieja había mantenido una postura de lealtad institucional, la concejala advierte que "esta prudencia no puede traducirse en una degradación continua del servicio a los ciudadanos".

Dejar el Consorcio

Ante la falta de soluciones automáticas por parte del Consorcio, el equipo de gobierno ha iniciado un análisis de coste-beneficio sobre la permanencia de Torrevieja en el Plan Zonal de residuos, evaluando incluso la posibilidad de gestionar el tratamiento de forma independiente si el Consorcio no garantiza la recepción de residuos ni fiscaliza el cumplimiento contractual por parte de la adjudicataria.

Como medidas inmediatas, el Ayuntamiento solicita al Consorcio que inste a la empresa concesionaria a normalizar el servicio los 365 días del año, reforzando turnos y maquinaria si fuera necesario. Además, al amparo del derecho de información de los entes consorciados, exige copia íntegra del pliego de condiciones técnicas y administrativas que rige la concesión, así como del programa de explotación aprobado, para poder verificar los niveles de servicio exigibles, las capacidades de acopio y las penalizaciones aplicables por interrupciones. El consistorio ya está contabilizando todos los tiempos de espera, desvíos y costes adicionales generados, como base para posibles reclamaciones futuras.

Reunión y sanción

Torrevieja demanda que el Consorcio informe sobre si tiene previsto abrir un expediente sancionador a la empresa gestora por estos incumplimientos reiterados, y solicita una reunión urgente con el gerente del Consorcio y representantes de la UTE para analizar conjuntamente la situación y la documentación contractual requerida.

Han sido varios municipios los que también han reclamado, por escrito y formalmente, esa copia de los pliegos de condiciones de la UTE sin lograrlo.

Los tres municipios que amagan con dejar el Consorcio generan más del 60 % de las basuras de la comarca. En el caso de Orihuela la retirada se plantea porque entiende que el organismo público, en el que está representada la Generalitat y la Diputación, quiere imponer la construcción de la planta comarcal de tratamiento de basuras en la pedanía oriolana de Torremendo.

Noticias relacionadas

Precisamente, la ausencia de una planta de tratamiento de basura definitiva en la comarca es uno de los principales argumentos del Consorcio para explicar los graves problemas de gestión que se producen en la planta de Dolores.