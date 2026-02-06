El agua del mar sube en Torrevieja y llega al aparcamiento del Real Club Náutico

Las imágenes del agua del mar llegando hasta el aparcamiento del Real Club Náutico de Torrevieja publicadas este 5 de febrero, impactaron a muchos y dejaron, también, críticas y opiniones. Fueron "40 centímetros de subida con respecto al mar habitual en la zona", según detalla Proyecto Mastral, especialista en información meteorológica y climatológica en la localidad.

Construido sobre el espejo del agua

Algunas quejas en redes sociales apuntan a la ubicación del aparcamiento: "Esto pasa por hacer y poner un parking donde no se debe y que nunca se tuvo que hacer", detalla un comentario al vídeo. Y es que el aparcamiento de 50 plazas se contruyó sobre el espejo de agua de la bahía hace tan solo un par de años. Esto implica que ante cualquier aumento del nivel del mar estas imágenes puedan repetirse.

Noticias relacionadas

Playa del Acequión

El aumento del nivel del mar también se ha hecho notar en los pantanales de amarre de los puertos deportivos de la Marina Internacional y Marina Salinas, además de la playa del Acequión, donde el agua alcanzó la acera de los edificios.