El Ayuntamiento arregla el sistema averiado del Palacio del Agua de Orihuela que provocaba casos de cefalea e irritación de ojos

El Ayuntamiento de Orihuela ha renovado el sistema de deshumectación de la piscina cubierta del Palacio del Agua, después de que usuarios y trabajadores del servicio de mantenimiento cursaran a mediados del mes pasado numerosas quejas por condiciones insalubres que estaban disparando los casos de cefaleas e irritación de ojos, alertando de que el mal funcionamiento del sistema de deshumidificación estaba elevando el nivel de humedad siete puntos sobre el máximo permitido.

La actuación, dentro de las intervenciones de mejora y actualización de las instalaciones deportivas municipales, ha supuesto una inversión de 119.911 euros para la compra e instalación de nuevas unidades deshumectadoras, sustituyendo a los equipos anteriores, que habían alcanzado el final de su vida útil tras años de funcionamiento continuado.

Aunque el contrato establecía un plazo máximo de ejecución de 30 días, la empresa adjudicataria lo ha reducido hasta completar la instalación en 15 días, lo que ha permitido desarrollar los trabajos con una afección mínima a la actividad habitual de la instalación.

Avería

El concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha señalado que "la renovación del sistema responde a una actuación de mejora y modernización", ya que "la ejecución de esta actuación ha estado condicionada por la avería progresiva de los equipos antiguos, así como por los plazos administrativos propios de la licitación pública, incluida la renuncia inicial de una empresa adjudicataria y la posterior formalización del contrato conforme a la normativa vigente".

Las nuevas unidades incorporan mejoras en eficiencia energética y control ambiental, cuentan con una ampliación adicional de la garantía de los equipos y con un mantenimiento anual específico durante cinco años, lo que permitirá reforzar el rendimiento y la fiabilidad del sistema a largo plazo.

Desde la Concejalía de Deportes se ha destacado el trabajo del personal técnico y de mantenimiento, así como la coordinación de la actuación, que ha permitido llevar a cabo esta mejora sin incidencias y con todas las garantías técnicas y normativas.

La rotura del sistema de deshumidificación de la piscina provocó un nivel excesivo de humedad interior en el recinto climatizado, alcanzando valores muy superiores al máximo de 65% que establece la normativa vigente. Estos niveles se fijan reglamentariamente por motivos de salud pública, como marca el RD 742/2013, que contiene el reglamento de criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Es más: esos niveles deben ser puestos en conocimiento de los usuarios en todo momento. El nivel de humedad que se marcaba a mediados de enero era del 72%, siete puntos por encima del máximo permitido por la norma.

Indicadores de humedad del 72%, siete puntos por encima del máximo permitido por la norma, a mediados del mes pasado / Información

Incluso, las temperaturas del agua del vaso y del exterior tampoco cumplían con la normativa, dado que el reglamento señala que la temperatura ambiente del local debe mantenerse entre 1º y 2ºC por encima de la del agua del vaso, cuando el agua de las piscinas del Palacio del Agua tenían una temperatura superior en 1ºC (piscina deportiva) y 3ºC (piscina de enseñanza) a la temperatura ambiente del local, justo al contrario de lo que marca la normativa.

También se habrían detectado niveles de CO2 superiores a 1.100 partes por millón (ppm), cuando el máximo permitido por la norma es de 500 ppm.

Indicadores de las condiciones de las instalaciones a mediados de enero / Información

Precisamente por el riesgo contra la salud que suponían las condiciones ambientales de la instalación municipal, incluso se tuvieron que suspender algunas actividades a comienzos de año por la cancelación de numerosos turnos de uso de las piscinas.

Nuevo contrato

Todo ello se producía, además, dos meses después de que el Ayuntamiento pusiera en marcha el pasado 1 de noviembre el nuevo contrato para la prestación de los servicios de personal deportivo, auxiliar, mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales, por un importe de 14,1 millones de euros y una duración de tres años.

Los tres lotes se adjudicaron a empresas especializadas en la gestión de servicios deportivos y de mantenimiento con implantación en toda España. La mercantil Aossa Global, con sede en Sevilla, se ha hecho con los lotes 1 y 2 (personal deportivo, mantenimiento y ejecución y evaluación de cada uno de los programas, escuelas deportivas y actividades del término municipal), que asciende a 10.254.194 euros. Por su parte, la empresa Serveo Servicios, con sede en Madrid, gestionará el lote 3 (servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza) por un importe total de 3.889.137 euros.

El suculento contrato, que se resolvió en agosto, se paralizó de forma cautelar por el Tribunal de Recursos Contractuales tras analizar el recurso que presentó una de las licitadoras , Vectoris, sobre los lotes 1 y 2.

Así, supuso uno de los desembolsos de dinero público más relevantes del presupuesto municipal durante el actual mandato del alcalde, Pepe Vegara , y ha sido uno de los quebraderos de cabeza más relevantes de los últimos años en el área de Contratación, incluyendo el cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores , lo que obligó a improvisar un contrato de urgencia, que precisamente recayó en Vectoris hasta la adjudicación definitiva .

Servicios

El contrato abarca el mantenimiento, limpieza y gestión de las instalaciones en Orihuela ciudad del Palacio del Agua, el campo municipal de Los Arcos, el Pabellón Municipal Bernardo Ruiz, polideportivo del Palmeral y Las Espeñetas y en las pedanías los polideportivos de La Murada, La Aparecida, San Bartolomé, Desamparados, Torremendo. Además del Centro Municipal Deportivo de Playas de Orihuela (Orihuela Costa).

Se trata de una serie de servicios de los que disfruta una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías. La mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.