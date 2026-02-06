El bipartito de Orihuela ultima los nuevos presupuestos

El bipartito de PP y Vox en Orihuela está ultimando los presupuestos de 2026, que serían los terceros en el mandato. Los socios de gobierno, según fuentes municipales de ambos partidos, están centrados en los últimos ajustes y flecos pendientes, asegurando que habrá nuevas cuentas, aunque prefieren no anticipar por el momento ningún detalle de la confección ni en cuanto a plazos, pero al mismo tiempo sí despejar dudas, sobre todo después de que en diciembre se diera luz verde a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento con manifiestas desavenencias.

Los populares celebraron la aprobación histórica por primera vez de un documento técnico y organizativo que permite ordenar de forma objetiva la estructura de personal municipal, mientras que Vox votó en contra en la junta de gobierno rechazando la medida porque "eleva el gasto de personal a niveles insostenibles", poniendo en riesgo el equilibrio económico del Consistorio, advertía, en "un contexto de incertidumbre presupuestaria", precisamente porque aún no había borrador de presupuestos.

Así, se vislumbraba un tira y afloja dentro del equipo de gobierno que explicaría el porqué todavía no hay nuevas cuentas. De hecho, la afirmación de que las habrá llega con una oposición incrédula.

Carolina Gracia, portavoz de los socialistas, afirma que "esa noticia de que los presupuestos se están ultimando responde más a una necesidad política y de venta que de realidad", recalcando que "desde el PSOE somos conscientes de que el equipo de gobierno tiene discrepancias en el seno de los dos grupos que lo componen, y el problema es que al final Pepe Vegara y su equipo y también el de Vox han conseguido que aprobar un presupuesto sirva exactamente igual que no tenerlo".

El problema del presupuesto, añade, siendo el instrumento fundamental que marca la política económica, es que "con un gobierno como el que tenemos no vale de nada aprobar un presupuesto si no se ejecuta, si el dinero no llega a la calle, si no se hacen las obras y si tampoco salen esos proyectos por los que estamos pagando un préstamo todos los oriolanos y oriolanas".

"Siendo un proyecto que llegue a pleno, tendrá la misma suerte que han tenido los dos anteriores, y es que el gobierno no gestiona, no ejecuta y tampoco incorpora aquellas ordenanzas que regulen y que hagan que los ingresos en los que se basan las cuentas sean reales", concluye la concejala.

"Supuesta estabilidad"

"Parece bastante claro que cada vez hay más diferencias entre PP y Vox", manifiesta Enrique Montero, concejal de Cambiemos, que recuerda que "el año pasado aprobaron los presupuestos relativamente rápido, y este año parece que se han atascado o que hay algún tema más sensible en el que no están llegando a un acuerdo".

El edil también señala que "de cara a las próximas elecciones, estas diferencias van a ser más evidentes y, seguramente, pongan en riesgo esa supuesta estabilidad que siempre han manifestado durante el mandato, fruto de un cálculo puramente electoral". Sin olvidar, añade Montero, "el mercadeo de temas al que han estado jugando PP y Vox durante estos años, que evidencia lo poco preocupados que están por los problemas reales de la gente, y que los presupuestos no son más que un mecanismo para ver quién se posiciona mejor de cara a las elecciones".

La oposición desconoce en qué se está trabajando para el nuevo presupuesto, algo habitual por la forma de funcionar del bipartito, critica José Aix, portavoz de Ciudadanos, que duda de que sea verdad. En el caso de que fuera cierto, "estarán teniendo problemas, porque ya decía Vox que con esa RPT del PP difícilmente podían aprobar un presupuesto", apunta.

Aix alude a que "los datos en materia de ingreso por la licencia de obras también se han visto claramente pervertidos y manipulados por el gobierno de PP y Vox, algo que ya dijimos en su momento en el pleno de aquel 17 de enero de 2025", por lo que concluye que "si están haciendo algo, será otra nueva trampa, chanchullo y chapuza, que es lo que hacen siempre Vegara y Mestre".

Las cuentas de 2025

Aquel 17 de enero el equipo de gobierno sacó adelante las cuentas municipales de 2025, que ascendieron a 116.987.227 euros, lo que le valió para sacar pecho de que en menos de un año lograran aprobar dos presupuestos en un municipio que no había logrado alcanzar consenso para tenerlos desde 2018.

Además, en junio, presumieron de que el Ayuntamiento gozaba de estabilidad financiera al cerrar la liquidación del ejercicio presupuestario de 2024 con un resultado positivo en todos los indicadores económicos y financieros, con 18,77 millones de euros de superávit, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales alcanzaba los 57,88 millones de euros. Asimismo, el ahorro neto era positivo en 10,37 millones de euros.

En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas para las entidades locales, el Ayuntamiento cumplía con la estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 2,7 millones de euros y con un periodo medio de pago a proveedores que se había reducido en más de un 42% con respecto al ejercicio anterior.

Fue en marzo de 2024 cuando el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, explicaba en rueda de prensa que en nueve meses se había logrado "un éxito histórico tras cinco años sin presupuesto", una herramienta indispensable para la ciudad, que hasta entonces funcionaba con unas cuentas desactualizadas, lo que acarreaba problemas como múltiples servicios sin contrato, inadecuados e insuficientes; demoras en los pagos; la imposibilidad de firmar nuevos contratos; ausencia de Inversiones o una estructura interna ineficiente.

Inversiones

Con la aprobación en la junta de gobierno, se hacía borrón y cuenta nueva poniendo fin a un lustro de calvario. El presupuesto para el ejercicio 2024 ascendía a 140,5 millones de euros, frente a los 80,3 millones de 2018, lo que representaba un aumento 60,1 millones y un porcentaje de incremento del 74,8 %, de los que 40,9 iban destinados al capítulo que denominaron inversiones reales, para lo que fue necesario un préstamo bancario.

Un ambicioso plan que pasaba por la rehabilitación del centro ocupacional Orioldel Palmeral, la pasarela sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig, el segundo depósito de agua potable en Orihuela Costa y actuaciones en el patrimonio histórico, instalaciones deportivas, adecuaciones viarias, alumbrado, renovación de parques infantiles y jardines...

Algunas se han cumplido y otras siguen pendientes. A finales de año, la ratio de ejecución presupuestaria en los dos años y medio de gobierno de PP y Vox era de un 45%. Esto es, de los 44 millones de euros aprobados en inversiones se han aprobado 19,5 millones, incluyendo las ya realizadas o que están en licitación, con un horizonte para que se lleven a cabo hasta finales de este año.

En concreto, el presupuesto de 2024 contemplaba 41 millones -13 en Orihuela Costa-, y se han llevado a cabo 14 millones -solo dos en el litoral-, lo que arroja una ratio de ejecución de un 35% en todo el municipio, mientras que en las cuentas de 2025 la cantidad fue de 3 millones de euros, ejecutándose 2, por lo que se ha alcanzado un 74%, pero la media no supera el 50%.